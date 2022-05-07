Cristiano Ronaldo'lu Manchester United tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor! Alex Ferguson'dan sonra...

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Cristiano Ronaldo'lu Manchester United, çok etkisiz oynadığı maçta deplasmanda ligin orta sıra takımlarından Brighton Hove Albion'a 4-0 mağlup oldu. Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali kalmayan Kırmızı Şeytanlar, tarihinin en kötü serisini yakaladı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, ligin orta sıra takımlarından Brighton Hove Albion'a konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi takım, 4-0 kazandı.



Cristiano Ronaldo’lu Manchester United tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor! Alex Ferguson’dan sonra...

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 15'te Moises Caicedo, 49'da Marc Cucurella, 57'de Pascal Gross ve 60'tas Leandro Trossard kaydetti.



Ligde 2 maç sonra mağlup olan Manchester United 58 puanda kaldı. Üst üste 2. galibiyetini alan Brighton Hove Albion ise 47 puana yükseldi.



Bu sonuçla Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali kalmadı.



Manchester United, 2013'te Alex Ferguson'ın ayrılığından sonra Premier Lig'de 12 kez bir maçta 4 ve fazlası gol yedi.



Manchester ekibi, İskoç teknik adamın yönetiminde çıktığı 810 maçta ise aynı sayıda 4 ve fazlası gol yedi.



Ayrıca ligi ilk 4 sırada biteremeyecek olan Manchester United, tarihinin en kötü serisini yakaladı.



Bu sezon Premier Lig'de kalesinde 56 gol gören Kırmızı Şeytanlar, tarihinin en çok gol yediği sezonu yaşıyor.



2013-2014 sezonunda 64 puanla İngiltere Premier Lig'de tarihinin bir sezondaki en az puanını toplayan Manchester United, bu sezon 1 maçı kaldı ve 58 puanda yer alıyor.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Cristiano Ronaldo, etkisiz performansıyla dikkat çekti.



Bu sezon attığı 18 golle Manchester United'ın ligde en çok gol atan oyuncusu olan Portekizli yıldız toplamda ise 38 maçta 24 gol kaydetti.



