Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye şifreli cevap

Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Bordo-mavililerin yaptığı paylaşımın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından hemen sonra yapılması dikkat çekti.Tüm futbolcuların isimleri sesli harfler olmadan yazıldıTrabzonspor'un bu paylaşımında, takımdaki tüm futbolcularının adının sesli harfler olmadan yer aldığı görüldü.