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Şampiyon Trabzonspor Hatayspor deplasmanında!

Süper Lig’de 36. haftanın açılış maçında şampiyon Trabzonspor, zorlu Hatayspor deplasmanında sahaya çıkıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Trabzonspor bu maçı da kazanarak yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Hatayspor ise 6 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. İki takımın ilk 11’i belli oldu.

Ekleme: 6.05.2022 - 20:27 Güncelleme: 6.05.2022 - 20:27 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Trabzonspor 5 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek isterken, Hatayspor ise 6 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Hatayspor'da Ruben Ribeiro kadro dışı bırakıldı. Maçta ilk yarı oynanıyor.

Canlı Skor: Hatayspor 0-0 Trabzonspor

PENALTI KAÇTI

Bakasetas, 11. dakikada penaltı kaçırdı. Kaleci Munir gole izin vermedi. Bakasetas, ligde kullandığı son iki penaltıyı kaçırdı.

Hatayspor: Munir, Sadık, Isaac, Burak, Samuel, Onur, Mehdi, Dylan, Saba, Ayoub, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Serkan, Hugo, Ahmetcan, Berat, Murat Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny

AKİ MÜCADELE

Hatayspor'un resmi maçlarda yenemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (5B 6M). Hatay ekibi, bordo-mavililer ile oynadığı son dört karşılaşmanın üçünden mağlup ayrıldı (1B).

Süper Lig'de Hatayspor ile oynadığı üç maçı da kaybetmeyen Trabzonspor'un (2G 1B) bu sezon en üst ligde boy gösteren takımlar arasında 4+ kez karşılaşıp yenilmediği iki rakibi bulunuyor: Gaziantep FK (3B 3G) & Fatih Karagümrük (5G 1B).

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Hatayspor (2B 1M), en üst ligde daha uzun bir galibiyet hasretini sadece bir kez yaşadı (Ocak-Şubat 2021 arasında 4 maç).

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