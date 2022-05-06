Şampiyon Trabzonspor alkışlarla karşılandı
Atakaş Hataysporlu futbolcular sahaya çıkan Trabzonsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı.
Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor şampiyon Trabzonspor'u konuk ediyor.
Maç öncesinde bordo-beyazlı futbolcular, Trabzonsporlu oyuncular sahaya çıkmadan saha girişinde karşılıklı dizildi.
Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.
Maç öncesinde bordo-beyazlı futbolcular, Trabzonsporlu oyuncular sahaya çıkmadan saha girişinde karşılıklı dizildi.
Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.