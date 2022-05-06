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Şampiyon Trabzonspor alkışlarla karşılandı

Atakaş Hataysporlu futbolcular sahaya çıkan Trabzonsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı.

Ekleme: 6.05.2022 - 21:01 Güncelleme: 6.05.2022 - 21:03 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor şampiyon Trabzonspor'u konuk ediyor.

Maç öncesinde bordo-beyazlı futbolcular, Trabzonsporlu oyuncular sahaya çıkmadan saha girişinde karşılıklı dizildi.

Şampiyon Trabzonspor alkışlarla karşılandı

Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.
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