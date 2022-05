Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a pankart tepkisi!

Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tribünde açılan pankartla ilgili oldukça sert ifadeler kullanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenliyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen toplantıda Başkan Koç önemli açıklamalarda bulunuyor...İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlarCumartesi günü oynanan maçta yaşanılanlar, biz Fenerbahçelilerin tahammül sınırını aşmıştır.Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez." Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. 'Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde futbola müdahalesi başarısız olmuştur' diyor. Fenerbahçe sadece kendi mücadelesini vermekle kalmıyor, bu vatanın, bu örgütten kurtulması için de mücadele vermiştir' diyor.Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe'nin duruşundan bahsetmiştir. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Şampiyonluk kutlamalarında '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' ifadesini kullanarak devletimiz tarafından da bunu onaylamıştır.TRABZONSPORLU YÖNETİCİLERE SESLENDİTrabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum; siz, 8 şampiyonluğunuzun olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin. Hayal dünyasındasınız. 3 Temmuz bir operasyondur. 10 yıl boyunca başvurdukları her yerden ret yediklerini hatırlayalım. 8 şampiyonluğunuz olduğunuz ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. 8 şampiyonluktan bahsediyorsunuz, kupanız müzenizde yok! O müzeyi nasıl dolduracaksınız? O kupa asla sizde olmayacak. Artık camianızı gerçeklerle alıştırın.Havaalanı banklarında yorgun fotoğraflarınızı servis ettiniz. 80'lerde hayali ihracatçılar vardı, sayenizde hayali şampiyonluklar vadeden yöneticiler gördük. Haklı değildiniz. Haklı olsaydınız, o kupa bu müzede durmuyordu.PANKART TEPKİSİAçılan bu pankarttan kulüp yöneticileri ve federasyonun haberi olmaması mümkün değildir. Maçın güvenliğini sağlayan kurumunda amirleriyle bu pankartı paylaşmış olmama ihtimali yoktur. Bu hukuk tanımazlığın, kendini ayrıcalıklı hissetmenin başka bir örneğidir. Kulüp yöneticilerinin, federasyon yetkililerinin, bundan haberdar olduğunu biliyoruz. Aynı prosedürleri biz de yaşıyoruz. Güvenlik görevlilerinin de bu durumu amirleriyle paylaşmama ihtimali yoktur! 'Silahsız sevinin' diyerek o pankartı oraya asmak, akıl tutulmasıdır.12 yaşında bir çocuğun 'Formanı alabilir miyim?' pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı? İstanbul'da kurallar farklı mı? Devlet yetkilileri, Trabzon'da korkuyor mu, çekiniyor mu? Kimden çekinip, korkuyorlar?Söz konusu paçavradaki aşağılık mesaj açıktır! Biz bu kavgaları vermekten geri durmayız! Her devirde ve her kurumda kullandıkları maşaların maskelerini düşürürüz ve ayakta kalırız. Devletimizin en tepesindeki insanlara sesleniyorum, artık bunlara izin vermeyin. İstanbul'da istisnasız uygulanan kurallar, söz konusu Trabzon olduğunda acaba bizim bilmediğimiz bir kural mı var? Emniyetimizin kuralları, şehirlere göre farklı mı işliyor?