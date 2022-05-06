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Ersen Martin kalp krizi geçirdi!

Huelva, Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımların formasını giyen eski futbolcu Ersen Martin'in kalp krizi geçirdiği ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ekleme: 6.05.2022 - 14:01 Güncelleme: 6.05.2022 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. 42 yaşındaki Martin'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kalp krizi geçiren Ersen Martin'in ayrıca aort damarında yırtık tespit edildi. Şu anda Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunuyor.

Ersen Martin kimdir?
Ersen Martin futbolculuk hayatını 2013 yılında Eyüpspor'da noktalamıştı. Almanya'nın Nürnberg takımından çıkan Martin, Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Göztepe, Siirt Jetpa, Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği formaları giymişti. Martin ayrıca La Liga'da Recreativo Huelva'da da oynamıştı.
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