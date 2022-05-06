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Burak Elmas'tan dev operasyon! Seçim öncesi 2 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gitmeye hazırlanana Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Burak Elmas, seçimi beklemeden transfer çalışmalarına başladı.

Ekleme: 6.05.2022 - 13:09 Güncelleme: 6.05.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gitmeye hazırlanana Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

11 Haziran'daki seçimi beklemeden Torrent'i gönderecek olan Başkan Burak Elmas transfer mesaisinde...

Oyunculara gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye alacak Elmas'ın, bütçesi onaylanmadığı için bonservis ödeme yetkisi yok.

Ancak başkan, sezon sonunda serbest kalacak isimlerle ön protokol imzalamaya hazırlanıyor.

Yeni yönetim anlaşmaları onaylarsa transferler resmiyet kazanacak. Başkan Burak Elmas'ın seçim öncesi bitirmeyi planladığı iki oyuncu Mohamed Elneny ve Xeka.

Elneny'yi ön liberoya, Xeka'yı 8 numara pozisyonuna düşünen Elmas, bu transferlere yeni yönetimin itiraz etmeyeceğini düşünüyor.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Bu arada 29 yaşındaki Mısırlı Elneny sezon başında da gündeme gelmişti.

BURAK'LA ZAFERE KOŞTU

27 yaşındaki Xeka geçtiğimiz sezon Burak Yılmaz ile birlikte şampiyonluk coşkusu yaşarken Lille kariyerinde 144 maça çıkarken 9 gol atıp 7 kez de asist yaptı.

GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN?

Spor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan Galatasaray başkanlık seçimi toplantı tarihi açıklaması şöyle:

"2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır"

Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'tan dev operasyon! Seçim öncesi 2 transfer...

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI 2022

Galatasaray başkanlık seçiminde Ünal Aysal, Dursun Özbek, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Abdürrahim Albayrak gibi isimler konuşulurken geçtiğimiz günlerde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıkları resmen açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu da sarı-kırmızılılarda 4-11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçim genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
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