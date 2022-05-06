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Beyaz Gazete
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Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisine gitmeme kararı aldı.

Ekleme: 6.05.2022 - 18:31 Güncelleme: 6.05.2022 - 18:32 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı Lacivertli takımın başkanı Ali Koç dev derbiye gitmeme kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Koç, "Pazar günü maça gitmeyeceğim. Bu konu bizim evde de konuşulmaya başlandı. Geçen annem aradı, 'aman oğlum biraz daha sabret, gitme' dedi." şeklinde konuştu.
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