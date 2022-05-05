  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trabzonspor'un Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Ekleme: 5.05.2022 - 14:28 Güncelleme: 5.05.2022 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
üper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 2022-223 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Organizasyona play-off turundan katılacak olan bordo-mavili temsilcimiz, bu aşamayı geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.

Trabzonspor'un rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.

Seri başı olması beklenmeyen Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Karabağ (Azerbaycan)
Malmö (İsveç)
Ludogorets (Bulgaristan)
Sheriff (Moldova)
Bodo Glimt (Norveç)
Ferencvaros (Macaristan)
S.Bratislava (Slovakya)
Helsinki (Finlandiya)
TNS (Galler)
Zalgiris (Litvanya)
L. Red (Cebelitarık)
Zürih (İsviçre)
Olympiakos (Yunanistan)
Maccabi Hayfa (İsrail)
Apollon (Rum Kesimi)
Danimarka şampiyonu
Hrant Dink davasında flaş gelilme: Başvuru sonrası karar verildi
Başkan Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer NATO'da görüşecek! Dikkat çeken mesaj: Avrupa için en iyi şans İstanbul!
Başkan Erdoğan'dan ramazanda yoğun mesai! Tam 21 ülke lideriyle görüştü!
Thodex davasında yeni gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başlandı!
Türkiye ihracatta rekora doymuyor! Tüm zamanların rekoru kırıldı
HDP'liler evlat nöbetindeki ailelere saldırdı! 'Siz Kandil'in vekilisiniz'
Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!
İngiltere sandık başında! Yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı!
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek: Örgütle irtibatı onaylayan belge varsa sığınmaya kabul
İngiliz Financial Times CHP'deki adaylık savaşını yazdı: Kılıçdaroğlu can atıyor ama kazanma ihtimali en düşük aday!
Nisan ayı enflasyon rakamları geldi: TÜİK TÜFE verilerini paylaştı
Bir SD kart çökertti: Sekiz binden fazla FETÖ'cü deşifre!
Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Ucuz gıda seferberliği başlıyor! Ürün takip sistemi cebe giriyor
1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması
Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
Emine Erdoğan'a, Kırım Türkü çocuklardan teşekkür mesajı: 'Türk milletinin desteğini unutmayacağız'
İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Üsküdar sahilinde inanılmaz olay!

İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Üsküdar sahilinde inanılmaz olay!

Avrupa Parlamentosu'ndan tek tip şarj girişine yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu'ndan tek tip şarj girişine yeşil ışık

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...

Sultan Irmak başından tek kurşunla öldürüldü! O evde kimler vardı?

Sultan Irmak başından tek kurşunla öldürüldü! O evde kimler vardı?

4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor

4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü