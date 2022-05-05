Trabzonspor'un Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

üper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 2022-223 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.



Organizasyona play-off turundan katılacak olan bordo-mavili temsilcimiz, bu aşamayı geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.



Trabzonspor'un rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.



Seri başı olması beklenmeyen Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:



Karabağ (Azerbaycan)

Malmö (İsveç)

Ludogorets (Bulgaristan)

Sheriff (Moldova)

Bodo Glimt (Norveç)

Ferencvaros (Macaristan)

S.Bratislava (Slovakya)

Helsinki (Finlandiya)

TNS (Galler)

Zalgiris (Litvanya)

L. Red (Cebelitarık)

Zürih (İsviçre)

Olympiakos (Yunanistan)

Maccabi Hayfa (İsrail)

Apollon (Rum Kesimi)

Danimarka şampiyonu