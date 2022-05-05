Jorge Jesus Fenerbahçe için tarih verdi!

Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktörlerden Jorge Jesus için Fenerbahçe ve Flamengo ihtimalleri ağır basıyor. Şimdilik bu iki kulüple adı anılan 67 yaşındaki teknik adam, Brezilya basınına konuştu.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek istediği teknik direktörlerden biri. Ancak Jesus'un peşinde eski takımı Flamengo da var.

Brezilya basını bu konuda Jesus'a ulaştı.



Flamengo iddialarını soran basın mensubu, Jesus'tan şu cevabı aldı:



Flamengo'ya dönmeyi elbette isterim. Ancak 20 Mayıs'a kadar bekleme şansım var çünkü her şey bana bağlı değil. Daha sonra hayatım için karar vermek zorundayım.



Jesus, 8 Mayıs'a kadar Brezilya'da ailesiyle tatilde olacak. Fenerbahçe'den süre isteyen Portekizli hocanın mayıs ortası gibi bir dönüş yapması bekleniyordu. Fenerbahçe, beklediği cevabı 20 Mayıs'tan önce alamayacak gibi görünüyor.



Jesus, Flamengo ile anlaşamazsa mayıs sonuna doğru Fenerbahçe ile işler daha da ciddileşebilir. Ali Koç'un 8 Mayıs'tan sonra Jesus'la en az bir kez daha görüşmesi bekleniyor.