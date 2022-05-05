Efsane maç sona erdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan takım!

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi ağırladı. Unutulmaz maçı Real Madrid 3-1 kazandı. Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında M.City'i konuk ediyor. İlk karşılaşmayı City 4-3 kazanmıştı.



Mücadelenin ilk dakikasında M.City biraz daha üstün olan taraftı. Daha çok rakip alanda görünen konuk ekip De Bruyne önderliğinde Madrid kalesinde gol aradı. İlk yarıda Madrid istediği pozisyonlara giremezken Benzema etkisiz kaldı.



SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da City ataklarını sürdürdü. Bu ataklar 73. dakikada sonuç verdi. Mahrez attığı golle Barnebau'da 1-0 öne geçmeyi başardı. 89. dakikada Rodrygo attığı golle Real'i umutlandırdı. Bu golden sadece 2 dakika sonra Rodrygo yine sahneye çıktı ve durumu 2-1'e getirdi. Bu golle maç uzatmalara gitti.



Uzatma dakikalarının ilk bölümlerinde Real penaltı kazandı. Topun başına geçen Benzema durumu 3-1'ye getirdi. Müthiş bu skorla sona ererken Real Madrid finalde Liverpool'un rakibi oldu.

