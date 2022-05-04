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Roman Abramovich Chelsea'nin kapanmasına sebep olabilir! Dünya devini bekleyen büyük tehlike...

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalin ardından İngiliz hükümeti tarafından yaptırımlara maruz kalan Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, dünya devini satışa çıkardı. Chelsea'yi satma kararının ardından henüz alıcısını bulamayan İngiliz ekibinde satış işlemlerine taş koyan bir gelişme yaşandı. Satış süreci sırasında Roman Abramovich'in verdiği bir karardan geri dönmesi, dünya devini büyük bir tehlikeye sürükledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 4.05.2022 - 22:13 Güncelleme: 4.05.2022 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Rus milyarder Roman Abramovich'in 2003 yılında satın almasıyla dünyanın en büyük kulüplerinden biri haline gelen Chelsea, son günlerde tarihinin en çalkantılı dönemini geçiriyor.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş hali nedeniyle İngiliz hükümeti, Roman Abramovich'in İngiltere'deki tüm varlıklarını dondurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan bağlılığı nedeniyle yaptırımlara maruz kalan milyarder, Chelsea'yi satışa çıkardı.

Kulübü satmaya karar verdiğini açıklayan Rus iş insanı, aldığı bu kararın kulüp, çalışanlar, taraftarlar ve sponsorların çıkarına olduğunu belirtti.

O dönem, kulübün satışının hızlı bir şekilde gerçekleşmeyeceğini belirten Abramovich, kararı alırken çok zorlandığını ve bu şekilde kulüpten ayrılmanın kendisini de üzdüğünü belirtmişti.

Chelsea'de başkanlık görevini yürüttüğü dönemde kulübü tarihi başarılara sürükleyen Roman Abramovich, İngiliz devini dünya futbolunda söz sahibi bir hale getirdi.

GÖZTEPE İDDİASI GELMİŞTİ

Roman Abramovich'in Chelsea'nin satışı sonrasında Türkiye'den Göztepe'yi satın alacağı iddia edilmiş ancak kulüpten yapılan açıklama sonrasında iddianın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Roman Abramovich, Chelsea'nin satılması halinde elde edilecek gelirden pay almayacağını dile getirmişti.

Ünlü iş insanı, Chelsea'ye bir yatırım olarak borç verdiği 1,6 milyar sterlinin satış sürecinin bir parçası olarak kendisine tamamen geri ödenmesini istediğini İngiliz hükümetine bildirdi.

Abramovich 1,6 milyar £'luk alacağının geri ödenmesini talep edince Chelsea'nin satışı şüpheli hale geldi.

Daha önce Abramovich, alacaklarının geri ödenmesini istemeyeceğini, ayrıca satıştan kâr elde edilirse Ukrayna'daki savaş kurbanlarına gideceğini söylemişti.

CHELSEA'Yİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

The Times'ın haberine göre; hükümet tarafından yaptırım uygulanan Roman Abramovich'in satıştan pay almasının imkanı yok.

Öte yandan haberde kulübün işletme ruhsatının süresinin 31 Mayıs tarihinde sona ereceği ve bu tarihten önce yeni sahiplerin gelmemesi durumunda Chelsea kapanacağı bildirildi.

Eğer Abramovich, satıştan herhangi bir para almamayı kabul ederse hükümetin kurallarına uyulmuş olunacak ve dev kulüp, kapanmaktan kurtulacak.




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