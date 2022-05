Galatasaray’da yolun sonuna gelindi! Domenec Torrent’in yerine gelecek isim belli oldu…

Süper Lig'de bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent'in takımı toparlayamaması, başkan Burak Elmas'ın sabrını taşırdı. Son oynanan Sivasspor maçının ardından İspanyol çalıştırıcının görevine son vermenin yollarını aramaya başlayan Burak Elmas'ın, Torrent'in yerine görevi devralacak kişiyi belirlediği de öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Galatasaray’da Domenec Torrent de kredisini tüketti...



Fatih Terim’in yerine 14 Ocak’ta göreve getirilen İspanyol teknik direktörün kötü gidişe son verememesi ve Sivasspor yenilgisi sonrasındaki açıklamaları, başkan Burak Elmas’ın sabrını taşırdı.



Seçime hazırlanan mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ün de çalışmayı düşünmediği Torrent’in biletini kesmek için sezon sonu beklenmeyecek.



SON 3 MAÇTA HAKAN BALTA GELECEK



Başkan Burak Elmas, yolları ayırmak için bu hafta içinde Torrent ile masaya oturacak. Elmas, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak. Fesih konusunda anlaşma sağlanırsa, sezonun son 3 maçında teknik direktörlük görevini, halen Galatasaray U19 Takımı’nı çalıştıran Hakan Balta yapacak. Sarı kırmızılı ekip ligdeki son 3 karşılaşmasını Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynayacak.





‘EN PAHALI 10’UN 5’i GALATASARAY’DA



Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CiES), Süper Lig’in en pahalı futbolcularının listesini yayınladı. Listenin ilk 3 sırasında, tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşayan Galatasaraylı futbolcular yer aldı. Morutan 10.7 milyon Euro · Kerem Aktürkoğlu’nun 20.3 milyon Euro ile birinci sırayı aldığı listede Victor Nelsson 14.1 milyon Euro ile ikinci, Cicaldau 13.8 milyon Euro ile üçüncü oldu. Morutan (10.7 milyon Euro) beşinci, Berkan Kutlu da (10.4 milyon Euro) altıncı sırada.



Fenerbahçe’den Szalai 13.4 milyon Euro’luk değeriyle 4. sırayı alırken, Ferdi Kadıoğlu’na 9.7, Mergim Berisha’ya 9.2 milyon Euro değer biçildi. Şampiyon Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır 9.3 milyon Euro, Abdülkadir Ömür de 9 milyon Euro olarak gösterildi.





DOMENEC TORRENT'İN OLAY SÖZLERİ KİME?



Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Sözlerinin hedefinin Fatih Terim mi yoksa sarı kırmızılı yönetim mi olduğu sorulan deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray'da yaşadıklarımı hiçbir kulüpte yaşamadım" diyerek verdiği cevapla ve anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.





"KULÜBÜ BOŞ BULDUK, ANALİST BİLE YOKTU"



Kulüp tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'Dur' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde.



"DÜŞÜŞTE OLAN BİR UÇAKLA KARŞILAŞTIK"



Düşüşte olan bir uçakta karşılaştık bu durumla. Burnunu kaldırmaya çalıştık uçağın. Aşağı yukarı başarılı olduk diye düşünüyorum. Bir gün gerçekten düzgün ve detaylı bir şekilde kulübü nasıl bulduğumuzu anlatmak istiyorum. Her gün bütün oyuncular ve biz kulübün bulunduğu durumdan kendimizi izole etmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. İnanın gerçekten kolay değil. Herkesin dik bir şekilde yürümesini sağlamak ve moral vermeye çalışmak zor. Her şey durmuş şekilde. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiraya verilebilir gibi birçok planımız vardı ama bunlarla ilgili ilerleyemiyoruz. Biz Türk değiliz ama kimseden de iyi değiliz. Gerçekten bu tarz çalışmaya alışık değiliz. Hem çalışanları hem oyuncuları birlik haline getirmek bizim için zor oluyor.



İSTİFA SORUSUNA YANIT



Benim kontratım var. Kontrata saygı duyma konusuna ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bu benim için hiç normal bir durum değil. İşini yapan iyi bir insan için de zor bir durum. Çok iyi oyuncular vardı aklımızda Türkiye’de bazı insanların bilmediği liglerden. Ama artık çok geç kaldık. Onlar artık başka yerlerle anlaşmaya başladılar. Ben durumdan sıkılmış durumdayım, Galatasaray’da olmaktan değil. Ben, çalışanlarım, teknik ekibim, hepsi her gün her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Normal bir şekilde devam etmiyor işler. Benim elimde olan bir şey değil. Yeni başkan nasıl devam etmek ister bilmiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Başka bir proje düşünebilirler. Her şeyi düşünmek de hakları. Ben de ekibim de kesinlikle bu kulüpte olmaktan çok memnunuz. Kontratımız süresince de devam etmek istiyoruz. Bu şekilde komplike duruma rağmen ama tabii ki de yeni gelen insanlarla da konuşmak lazım. İlk geldiğimiz gün analistler yoktu. Kağıtlar etrafa saçılmıştı. Etraf boştu. Rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık, bilgisayarlar yok, programlar yok. Akademiden iki tane analist getirdik mecburen. Bu arkadaşlarla konuşmak durumunda kaldık. 9 gün içinde 3 maçımız vardı. Bu süre içerisinde aynı zamanda programlar almamız gerekti ve çalışmaya başladık. 5-6 kilo vermiş oyuncular var. Biliyorsunuz ilk 3 maçta nasıl düşüşteydi takım. Ben sadece gerçekleri söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz ancak en azından fiziken toparlandık. Aynı şekilde son 11 yılda çok güzel takımlarda çalışma fırsatı buldum, orada yaptığımız çalışmaların aynısı yapıyoruz burada da. Bu ufak detaylar. Ama bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düşmüş durumda. Ben bu tarz bir şeye alışık değilim, hiçbir Avrupalı da alışık değildir. Türkiye’de bir gün içinde her şey değişebilir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Bu yüzden ben burada olmaktan yorgun değilim, Galatasaray’da olmak onur benim için ama neyse ki sosyal medyaya bakmıyorum fakat insanlar bilmiyorlar gerçekler ne. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyorum. Her gün bir güç çıkarmaya çalışıyoruz. Bu takım son ana kadar mücadelesine devam etmesi için. Galatasaray gibi tarihi bir kulübü temsil ediyoruz.



"GELDİĞİMİZDE BİLGİSAYAR DAHİ YOKTU"



Geldiğimde analistler yoktu, kağıtlar saçılmıştı. Biz rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar ve programlar yoktu. Akademiden 2 analist getirdik. Oyuncular ve arkadaşlarla konuşmak durumunda kaldık. Geldikten sonra 9 gün içinde 3 maçımız vardı. Bu süre içinde aynı zamanda bilgisayarlar için özel programlar almamız gerekti. 5, 6 kilo vermiş oyuncular var. İlk 3 maçta takım nasıl bir düşüşteydi, biliyorsunuz. Ben gerçekleri ve olanları, verilerle söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz ama fiziken toparlamış durumdayız. Son 11 yılda güzel takımlarla çalışma şansı bulmuştum. Onlarda yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz burada. Fizik ve taktik açısından hepsini gösterdik burada. Ufak detaylar bulduğumuz şeyler. Bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düştü. Bu tarz bir şeye alışık değilim. Türkiye’de 1 gün içinde her şey değişir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Bu yüzden burada olmaktan yorgun değilim. Galatasaray’da olmak benim için onur. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyorum. Her gün güç çıkarmaya çalışıyoruz.



"BİRÇOK BELİRSİZLİK VAR"



Oyuncular her gün inanılmaz efor sarf ediyorlar ama gelecekle ilgili hiçbir şeyden emin değiller. Başkan değişecek mi teknik direktör değişecek mi birçok belirsizlik var.