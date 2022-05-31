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Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'de 1-0 yenilen Liverpool'u, binlerce futbolsever cadde üzerinde toplanarak tezahüratlar ve şarkılar eşliğinde karşıladı.

Ekleme: 31.05.2022 - 13:13 Güncelleme: 31.05.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Liverpool, İngiltere'de taraftarları tarafından muhteşem bir kalabalıkla karşılandı.

Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı

İkinci olan takımlarını şarkılarla karşıladılar
Otobüsün üzerinde taraftarlarını selamlayan futbolculara, Liverpoollu taraftarlar konfetiler ve sevinç çığlıkları arasında kulüp için yazılmış olan "You will never walk alone" şarkısını söyleyerek destek verdi.

Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı

Jürgen Klopp'un etkisi
Liverpool, ilk Şampiyonlar Ligi zaferini 2005 yılında İstanbul'da yaşadı. Jürgen Klopp ile birlikte Liverpool, 2016'da Avrupa Ligi finali oynadı. 2019'da ise son Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadılar.

Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı

Taraftarlardan tam destek
Klopp ile geçen 3 yılda yetenekli oyuncu Firmino, en çok maça çıkan, en çok gol atan, en çok asist yapan oyuncu oldu. Takım oyununa ağırlık veren Klopp'un sisteminden ise taraftarlar oldukça memnun gözüküyor.

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