Liverpool taraftarı, Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımlarını şarkılarla karşıladı

Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Liverpool, İngiltere'de taraftarları tarafından muhteşem bir kalabalıkla karşılandı.Otobüsün üzerinde taraftarlarını selamlayan futbolculara, Liverpoollu taraftarlar konfetiler ve sevinç çığlıkları arasında kulüp için yazılmış olan "You will never walk alone" şarkısını söyleyerek destek verdi.Liverpool, ilk Şampiyonlar Ligi zaferini 2005 yılında İstanbul'da yaşadı. Jürgen Klopp ile birlikte Liverpool, 2016'da Avrupa Ligi finali oynadı. 2019'da ise son Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadılar.Klopp ile geçen 3 yılda yetenekli oyuncu Firmino, en çok maça çıkan, en çok gol atan, en çok asist yapan oyuncu oldu. Takım oyununa ağırlık veren Klopp'un sisteminden ise taraftarlar oldukça memnun gözüküyor.