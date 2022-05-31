Anadolu Efes, Galatasaray'ı kendi evinde yendi!

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde heyecan devam ediyor. Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, serinin üçüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi 71-64 kazanan lacivert-beyazlılar seride 2-1 öne geçti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, play-off yarı final serisinin üçüncü maçında kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılıların ev sahipliğindeki zorlu karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.



Kritik mücadeleyi 71-64 kazanan Anadolu Efes seride 2-1 öne geçti.



Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede dördüncü maç yine Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde 2 Haziran Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.