Mehmet Büyükekşi resmen TFF başkanlığına aday

Gaziantep Futbol Kulübü eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.



Mehmet Büyükekşi, "Kulüplerimizin bir çoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm." ifadelerini kullandı.