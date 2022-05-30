Kupayı Real Madrid kazandı! Kaymağını Chelsea yedi...

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u Vinicius Junior'un golüyle 1-0 mağlup ederek 14. kez kupaya uzanan Real Madrid'de şampiyonluk coşkusu yaşanırken Chelsea de bu şampiyonluktan payını alacak. İngiliz ekibinin, 2019'da Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard'ın kontratında Şampiyonlar Ligi bonusu koyduğu ortaya çıktı.

Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool'u Vinicius Junior'un golüyle 1-0 mağlup ederek 14. kez mutlu sona ulaştı.



Real Madrid'de şampiyonluk coşkusu yaşanırken Chelsea de bu şampiyonluğun kaymağını yiyecek.



İngiliz ekibinin, 2019'da Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard'ın kontratında Şampiyonlar Ligi bonusu koyduğu ortaya çıktı.



Eden Hazard, çok büyük bedelle ve çok büyük umutlarla transfer olmasına karşın Real Madrid'de sakatlıklar ve formsuzlukların etkisi ile asla istenen seviyeye gelemedi.Belçikalı yıldız futbolcu, bu sezon maç başına 39 dakika ortalama ile toplam 23 maçta forma giyebildi.



Belçikalı yıldız futbolcu, bu sezon maç başına 39 dakika ortalama ile toplam 23 maçta forma giyebildi.



31 yaşındaki Eden Hazard, Real Madrid'e transfer olduğundan beri 66 maça çıktı ve 6 gol atıp 10 asist yapabildi.



Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası Real Madrid'in kutlamalarında konuşan Eden Hazard, gelecek sezon takımda kalmak istediğini açıkladı.



31 yaşındaki Belçikalı yıldız, "2024'e kadar Real Madrid ile sözleşmem var. İlk üç sezonum burada iyi geçmedi."



"Ancak neler yapabileceğimi herkese göstermek istiyorum. Gelecek sezon Real Madrid için her şeyimi vereceğim."



Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City ve finalde de Liverpool'u devirip kupaya uzanan Real Madrid, bu başarıdan dolayı İngiliz ekibi Chelsea'ye bir bonus ödeyecek.



2019 yazında Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon euro + bonuslar karşılığında transfer olan Eden Hazard'ın transfer kontratında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bonusu olduğu öğrenildi.



