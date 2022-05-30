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Haltere ailesinden gizli başlamıştı! Dilara Narin dünya şampiyonu oldu!

Konya'da 10 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini fark etmesiyle ailesinden gizli haltere başlayan Dilara Narin, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Ekleme: 30.05.2022 - 09:43 Güncelleme: 30.05.2022 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Dilara Narin, Yunanistan’da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 81 kiloda yarıştı. Silkmede 131 kiloluk derecesiyle altın, koparmada 99 kiloyla gümüş, toplamda 230 kiloyla altın madalya kazandı.

Öğretmeni hiperaktifliğini farketti, spora yönlendirdi
53 ülkeden gelen sporcuları geride bırakarak dünya şampiyonu olan Narin, “Haltere 10 yaşımda başladım, 6’ncı sınıf öğrencisiyken beden eğitimi öğretmenim hiperaktifliğimi fark edip, şimdiki halter antrenörüme haber verdi. Sonra antrenörüm Kenan Hocam gelip bana baktı ve beni yetenekli buldu. Halter sporuna devam etmemi sağladı.” dedi.

Ailesi kabul etmeyince, gizlice halter salonuna gitti
DHA'nın haberine göre; ailesinin halter sporuna başlamasını hiç istemediğini söyleyen Narin, “Çok karşı çıktılar. 'Halter sporu kızlara göre değil, sen yapamazsın, senin orada ne işin var' dediler. Ailem beni bu yüzden kursa yollamadı ben de gizli gizli gittim. Okuldan çıktıktan sonra aileme ‘Ben okulda ek derse kalacağım’ deyip, halter salonuna gidiyordum. Tabii bu durum bir süre böyle devam etti. Sonra hocalarım eve gelip ailemle konuşup, ikna ettiler. Başarılar geldikçe ailem de buna alıştı.” diye konuştu.

Lakabı Patoz, hedefi Olimpiyatlar
Halter dalındaki ilk derecesini 6 yıl önce Polonya’da yapan Narin, antrenörünün yeteneğini ilk keşfettiğinde kendisine ‘Patoz’ lakabını taktığını söyledi.

Narin, “İlk derecemi bundan 6 yıl önce Polonya’da U15 Avrupa Şampiyonası’nda 2’nci olarak aldım. İlk madalyamdı, çok şaşırmıştım. Bundan 3 ay önce Tayland’a gittim. Yıldızlar Dünya Şampiyonası yapıldı ama ben madalyayı kaçırmıştım. Hiç üzülmedim, başarısız olduğum zamanlar benim için tecrübe oldu. Daha çok neyi yapamadıysam onu yapmak için savaştım. Hocam bana ilk bakmaya geldiğinde şöyle bir baktı ve bu kız ‘Patoz gibi’ dedi. Bana bu lakabı rakibini ezen, güçlü anlamında koydu. 10 senedir halterde herkes bana ‘Patoz’ diyor. Bundan sonraki en büyük hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda iyi bir dereceyle ülkeme dönmek.” dedi.
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