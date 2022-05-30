Galatasaray'da teknik direktör adayları belli oldu!

Galatasaray, yeni sezon için başkanlık seçimini beklemeye başladı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Galatasaray başkanlığı için yarışacağı seçimde, en çok merak edilen konusu takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı. 11 Haziran'da yapılacak olan seçim yaklaşırken, adayların teknik direktör tercihleri de belli olmaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları… ABONE OL

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun en büyük hayal kırıklığı yaratan takımı kuşkusuz Galatasaray oldu.



Ligi 13'üncü sırada bitiren ve Avrupa kupalarından uzak kalmasının yanı sıra tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, birçok maçta da performansı dolayısıyla taraftarlarından ciddi eleştiri aldı.



Sezona Fatih Terim ile başlayan ancak tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Domenec Torrent ile sezonu kapatan Galatasaray'ın sezon sonunda ortaya çıkan istatistikleri de geçirdiği kötü sezonu kanıtlar nitelikte.



Burak Elmas yönetiminin aldığı seçim kararının ardından Galatasaray'da iki başkan adayı ortaya çıktı.



Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, listelerini teslim ederken, başkanlık vaatlerini de açıkladı.



Taraftarların en çok beklediği konu ise Galatasaray'ın yeni hocasının kim olacağı.



Galatasaray'da başkan adaylarının hedefindeki teknik direktör profili netleşiyor. Adaylar Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmüyor.



DURSUN ÖZBEK'İN AKLINDAKİ İSİM



Önceliğini Türk teknik direktör olarak belirleyen Özbek ve ekibi için Okan Buruk ismi ön planda.



Dursun Özbek'in geçen hafta telefonda görüştüğü Fatih Terim de ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak iki isim için de henüz somut bir adım atılmadı.



Öte yandan Dursun Özbek'in listesinde yer alan Metin Öztürk'ün de teknik direktörlük için Nuri Şahin'i düşündüğü daha önce ortaya çıkmıştı.



Ancak Antalyaspor ile sözleşmesi devam eden Nuri Şahin'in Galatasaray'da görev yapmasına olanak verilmiyor.



EŞREF HAMAMCIOĞLU'NDAN 5 İSİMLE GÖRÜŞME



Eşref Hamamcıoğlu ise üyeler ile yaptığı online toplantıda 5 teknik direktör adayı ile ön görüşme yaptıklarını açıkladı.



Hamamcıoğlu, başkan seçilmesi halinde takımı yabancı bir teknik adama emanet etmeyi planlıyor.



Galatasaray ile adı geçen teknik direktörler arasında Igor Tudor da bulunuyor. Daha önce de sarı-kırmızılı takımı çalıştıran İtalyan çalıştırıcı, takımı Hellas Verona'dan ayrılmıştı.



İki başkan adayı, kulübü mali olarak güçlendirmek için kaynak arayışına da devam ediyor.



Galatasaray, 11 Haziran'da yapılacak seçim ile 39. başkanını belirleyecek.