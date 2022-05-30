Fenerbahçe Beko finale yükseldi!

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini 91-65'lik skorla mağlup etti ve seriyi 3-1 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu. .

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda konuk olduğu rakibini 91-65 mağlup etti.



Seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe böylece ligde finale yükselen ilk takım oldu.



Fenerbahçe Beko final serisinde, Anadolu Efes-Galatasaray Nef eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



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