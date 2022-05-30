  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dört NBA yıldızı + Shane Larkin! A Milli Takım, Büyük Britanya'ya karşı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Ekleme: 30.05.2022 - 15:47 Güncelleme: 30.05.2022 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılar, 3 Temmuz Pazar günü B Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. Millilerde sezonu bitiren oyuncular, 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayacak.

CEDİ OSMAN GELİYOR

Kırmızı-beyazlıların aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"A. Buğrahan Tuncer (A.Efes), Deshane Davis Larkin (A.Efes), Yiğitcan Saybir (A.Efes), Erten Gazi (A.Efes), Akif Egemen Güven (A.Efes), Kartal Özmızrak (Bahçeşehir Koleji), Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı (Beşiktaş), Egehan Arna (Beşiktaş), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), J. Metecan Birsen (Fenerbahçe), Şehmus Hazer (Fenerbahçe), Onuralp Bitim (Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka), Muhsin Yaşar (Tofaş), Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Yiğit Arslan (Tofaş), Berk Demir (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers / ABD), Sertaç Şanlı (FC Barcelona / İspanya), Alperen Şengün (Houston Rockets / ABD), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat / ABD), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers / ABD)"
Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü! Tahliyeler durduruldu
RTÜK'ten FOX TV, Tele 1, KRT, Halk TV, Flash Haber TV'ye para cezası! Selçuk Tepeli'nin bardak fırlatma şovuna ceza kesildi
Azra Gülendam Haytaoğlu’nu parçalara ayırmıştı: Katil Mustafa Murat Ayhan'ın cezası açıklandı!
CHP'li Tunç Soyer’den bir skandal daha! Depremzedeleri kapı dışarı ediyor
Ayasofya için flaş karar! Bakan Ersoy: Çok ciddi
Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki: Faşist ve darbeci zihniyetin yansıması...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi! Toplu ulaşım, sağlık kuruluşları...
CHP'li belediyedeki skandal büyüyor: Rüşvet için akılalmaz bahaneler
Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu’na zehir zemberek sözler! 'İflah olmayacak bu adam'
Suriye operasyonu için hareketlilik başladı!
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kıyafetinde dikkat çeken detay
Berna Laçin yine algı peşinde: Bakan Bozdağ’ın sözlerini çarpıttı
3600 ek göstergesi çalışması tamam
Rusya'yı temerrüdün eşiğinden kurtaracak adım: Batı'nın ödeme altyapısı bypass edilecek
Dünyaca ünlü haber ajansından çarpıcı İHA yorumu: Türkiye'nin en ciddi hamlesi
Bir koca dehşeti daha! Kızına ve karısına kurşun yağdırdı...
Akıncı TİHA'nın yerli motoru için geri sayım: Zorlama testlerinin yüzde 75'i tamamlandı
Faciadan dönüldü: Kartal’da İETT otobüsünde korkutan yangın
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor! Bakan Bozdağ yeni uygulamayı açıkladı!
Bakan Nureddin Nebati: Öncü göstergeler yüzde 7 büyümeye işaret ediyor
Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG'dan: Kusursuz şekilde tamamladık

Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG'dan: Kusursuz şekilde tamamladık

Google yetkilileri masaya oturuyor! Mecliste görüşülecek!

Google yetkilileri masaya oturuyor! Mecliste görüşülecek!

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!