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10 yıl sonra flaş tercih! Alex Süper Lig'e dönüyor!

Transfer çalışmalarını Jorge Jesus'un yönlendirmesiyle yapan Fenerbahçe, Süper Lig'deki girişimlerini de sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın çok uzun zamandır ilgilendiği milli futbolcu için devreye girerken, kulübüne flaş bir telkinde bulundu. Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza da sürpriz bir tercihle Süper Lig'e dönme kararı aldı.

Ekleme: 30.05.2022 - 16:49 Güncelleme: 30.05.2022 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Sao Paulo'nun alt yapısında antrenörlük kariyerine başlayan ve şu an Sao Paulo B Takımı'nın başında olan Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza teknik direktörlük kariyerini bir üst noktaya taşımak istiyor.

44 yaşındaki Alex'in, Sao Paulo ile olan sözleşmesini tamamlayacağı ve gelecek sezondan itibaren A Takım seviyesinde bir ekipte görev yapmayı planladığı kaydedildi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Hatayspor'un, takımın başına Alex de Souza'yı getirmek istediği ve en kısa sürede Brezilyalı teknik direktöre teklifte bulunmayı planladığını öne sürüldü.

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