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Fenerbahçe'nin golcü listesi ortaya çıktı! Dünyaca ünlü yıldızlar taraftarı heyecanlandırdı...

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Sezon sonuna yaklaşırken, İsmail Kartal'ın yükselen performansı taraftarı memnun etse de Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör kararı henüz belli olmadı. Bu süreçte transfer çalışmalarına da vakit ayıran sarı-lacivertlilerin golcü listesi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 3.05.2022 - 19:44 Güncelleme: 3.05.2022 - 19:46 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de bu sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hayal kırıklığına uğramıştı. Şampiyonluk umuduyla girilen sezonda alınan sonuçlar memnun olmayan yönetim, Portekizli çalıştırıcının görevine son verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Pereira'nın gönderilmesinin ardından geçici olarak İsmail Kartal'ı göreve getirdi.

İsmail Kartal'ın başarılı performansıyla birlikte Süper Lig'de yükselişe geçen sarı-lacivertli ekip, gelecek sezonun teknik direktörü için karar verme aşamasında.

Jorge Jesus ve Joachim Löw isimlerinin öne çıktığı teknik direktörlük görüşmelerinde, taraftarlar da İsmail Kartal'dan yana.

Ancak Fenerbahçe yönetimi, yabancı teknik direktör konusunda ısrarı sürdürüyor. Fenerbahçe'de bu süre zarfında transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

İsmail Kartal yönetimiyle birlikte birçok futbolcu performansını yükseltirken, Avrupa'nın önemli kulüpleri de Kanarya'nın kapısını çalmaya devam ediyor.

Ancak Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamasında en çok önem verdiği konulardan birisi olan golcü transferi, öncelik olarak ilk sıraya yerleşti.

Gelecek sezona taraftarı heyecanlandıracak ve Süper Lig'e damga vurabilecek bir golcüyü transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı.

3 GOLCÜ ORTAYA ÇIKTI

Fanatik'in haberine göre; hem oyuncu izleme komitesi hem de yönetimin birlikte çalıştığı menajerlik şirketlerinin önerileriyle bir forvet listesi hazırlandığı kaydedildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin golcü listesi ortaya çıktı! Dünyaca ünlü yıldızlar taraftarı heyecanlandırdı...
3 futbolcunun yer aldığı golcü listesi şöyle:

Listenin ilk sırasında, Torino ile sözleşmesi sona erecek olan Andrea Belotti ile geçen yaz da gündeme gelen Lyon'lu Moussa Dembele'nin olduğu öne sürüldü.

Belotti'nin bonservisinin elinde olacak olması avantaj ancak İtalyan yıldızın adı İnter ve Milan ile de anılıyor. Bu nedenle transfer zor görünüyor ama girişimlerde bulunulacağı kaydedildi.

Lyon ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Dembele'nin transferi de kolay değil. Ancak yönetim, bu transfer döneminde bütçenin büyük bölümünü forvete ayırarak tüm şartları zorlayacak.

Bir diğer iddia ise Roman Yaremchuk. Ukraynalı forveti Benfica'ya Jorge Jesus transfer ettirmişti. 26 yaşındaki oyuncu son dönemde 11'deki yerini kaybetti.

Eğer yeni sezonda Benfica'nın başına geçecek olan Roger Schmidt, Yaremchuk'u kadroda düşünmezse, bu oyuncunun transferi de gündeme gelebilir.


11 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak olan Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Domenec Torrent ile yollarını ayıracak olan Sarı-Kırmızılılar'da başkan adaylarından Metin Öztürk teknik direktör adayını Okan Buruk olarak açıklamıştı. Yabancı teknik direktörle çalışmak isteyen bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde 3 isim de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

11 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak olan Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Domenec Torrent ile yollarını ayıracak olan Sarı-Kırmızılılar'da başkan adaylarından Metin Öztürk teknik direktör adayını Okan Buruk olarak açıklamıştı. Yabancı teknik direktörle çalışmak isteyen bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde 3 isim de ortaya çıktı. 

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratmaya devam eden Galatasaray'da gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.

Sivasspor yenilgisi sonrası teknik direktör Domenec Torrent "Geldiğimizde kulüp boştu. Yangından mal kaçırır gibi. G.Saray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kulüp durdu. Bu tarz çalışmaya alışkın değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

İspanyol hocanın yaptığı bu açıklamalar Galatasaray camiasında büyük bir krize sebep oldu.

11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından takımın başına yeni bir ismi getirecek olan Galatasaray'da hoca adayları merak ediliyor.

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