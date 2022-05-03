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Beyaz Gazete
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Ahmet Nur Çebi'den TFF açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF başkanlığıyla ilgili, "Kimseye askere gitmek istiyor musun denmez. Tabii ki böyle bir şey olursa, hayır diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 3.05.2022 - 16:36 Güncelleme: 3.05.2022 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başkan olacağıyla ilgili iddialar vardı.

Ahmet Nur Çebi, Milliyet Gazetesi'e yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na başkan olabileceğinin sinyallerini verdi.

Siyah-beyazlıların başkanı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istemesi halinde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olabileceğini açıkladı.


“TFF başkanlığına hayır diyemeyiz”

İşte Çebi’nin açıklamaları:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olmayı düşündünüz mü? Ya da istediniz mi?

"Hiç aday olmayı düşünmedim. Bana bu konuda teklifler geldi. Bu vatan görevi kadar önemliyse tartışamazsınız. Kimseye askere gitmek istiyor musun denmez. Tabii ki böyle bir şey olursa, hayır diyemeyiz. Ancak böyle bir sorumluluğum yok ise sağlığım el verdiği sürece Beşiktaş'a hizmet etmeyi tercih ederim."


"Ali Koç’a başkanlığı verirler"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığına sıcak baktığını belirtti. Sizin görüşünüz nedir?

“Ali Koç başkanlığı istesin hemen verirler. Çünkü Kulüpler Birliği başkanlığını ben yaptım çok yorucu bir iş. Mevcut başkan da yoruldu. Mehmet Sepil yoruldum diyerek benim kucağıma bıraktı gitti. Ben de altı ayda yoruldum dedim, Ahmet Ağaoğlu'na bıraktım. Konuları çok ağır. Orada manevi anlamda denge kurmalısınız. Tartışma tabii ki çıktı, ama kavga çıkmaz. Sahadaki futbolculardan daha sakiniz orada.”
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