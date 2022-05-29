  • USD: 16,35 - 16,38
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

UEFA Şampiynlar Ligi finalinde Liverpool ile karşılaşan Real Madrid, rakibin 1-0 mağlup ederek dev kupayı 14. kez müzesine götürdü. Paris'teki finalde Real Madrid'e şampiyonluüu getiren golü 59. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Ekleme: 29.05.2022 - 00:37 Güncelleme: 29.05.2022 - 00:38 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid, Paris'te kozlarını paylaştı. Stade de France'ta oynanan dev maçı Real Madrid 1-0'lık skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Real Madrid 59. dakikada Vinicius Junior'ın attığı golle zafere uzandı.

İspanyol devi böylece son 9 sezonda 4'üncü, toplamda ise 14. kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

COURTOIS DEVLEŞTİ!

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Liverpool maçına damgasını vurdu. Harika bir performans ortaya koyan Belçikalı file bekçisi yaptığı 9 kurtarışla, takımının kupayı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.
CHP ve HDP el ele Aynur Doğan konserinde!
İYİ Parti'li belediye başkanın algı operasyonu çöktü!
Putin'den Avrupalı liderlere 'buğday' şantajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Akıncı SİHA'yı imzaladı!
FETÖ'cü Enes Kanter ile ilgili re'sen soruşturma açıldı!
Fuat Oktay müjdeyi verdi! Karadeniz’den çıkarılan gaz mutfaklarda...
Bakan Nebati: İstanbul için gerekli her adım atılacak!
Valilik'ten kritik uyarı! Toplu taşıma kullanmayın!
Saflar netleşti! CHP, Demirtaş ve Kavala kol kola!
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST'te böyle seslendi: Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir...
Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST etkinliğinde önemli mesaj: Bize düşen durmadan çalışmaktır
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Erdoğan sadece barışın sağlanmasından yana
Mansur Yavaş resmen itiraf etti! 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa 'İnşallah' dedi...
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya bir darbe daha! 18 terörist etkisiz hale getirildi
CHP’liler PKK kanallarında! Mehmetçik'e suçlama HDP’ye destek
Yunan basını, Türkiye'ye F-16 satılmaması için algı operasyonu yaptı
Donald Trump'tan daha fazla silahlanma çağrısı
Murat Kurum: Kira artışlarıyla ilgili düzenleme 10-15 gün içinde Meclis'e gelebilir
Teksas'taki okul saldırısında polisten 'zamanında müdahale edilmedi' itirafı
Zelenskiy temmuz ayına dikkat çekip uyardı: Birçok ülke felaketin büyüklüğünü anlayacak!
Salmonella virüsü Kinder'e nasıl bulaştı? Ünlü şirketten açıklama

Salmonella virüsü Kinder'e nasıl bulaştı? Ünlü şirketten açıklama

Gizemli hepatit yayılıyor: Vaka sayısı 650'ye can kaybı dokuza yükseldi

Gizemli hepatit yayılıyor: Vaka sayısı 650'ye can kaybı dokuza yükseldi

Siper Hava Savunma Sistemi bir testi daha geçti!

Siper Hava Savunma Sistemi bir testi daha geçti!

Çileden çıkaran görüntü! İstanbul'da tehlikeli yolculuk!

Çileden çıkaran görüntü! İstanbul'da tehlikeli yolculuk!

Toplu taşımada 'maske zorunluluğu' kalkıyor! Son 2 gün!

Toplu taşımada 'maske zorunluluğu' kalkıyor! Son 2 gün!

Milli İHA'ların 'gözü' CATS için ASELSAN üretim kapasitesini artırıyor!

Milli İHA'ların 'gözü' CATS için ASELSAN üretim kapasitesini artırıyor!