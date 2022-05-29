Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

UEFA Şampiynlar Ligi finalinde Liverpool ile karşılaşan Real Madrid, rakibin 1-0 mağlup ederek dev kupayı 14. kez müzesine götürdü. Paris'teki finalde Real Madrid'e şampiyonluüu getiren golü 59. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid, Paris'te kozlarını paylaştı. Stade de France'ta oynanan dev maçı Real Madrid 1-0'lık skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Real Madrid 59. dakikada Vinicius Junior'ın attığı golle zafere uzandı.



İspanyol devi böylece son 9 sezonda 4'üncü, toplamda ise 14. kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.



COURTOIS DEVLEŞTİ!



Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Liverpool maçına damgasını vurdu. Harika bir performans ortaya koyan Belçikalı file bekçisi yaptığı 9 kurtarışla, takımının kupayı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.