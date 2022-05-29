Galatasaray'dan Real Madrid'e Süper Kupa göndermesi...

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 yenerek şampiyon olan Real Madrid'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Galatasaray'dan karşı paylaşım geldi.

Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 14. kez müzesine götürdü.Galibiyetin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Real Madrid takımı, 'Finalleri oynamayız, finalleri kazanırız' ifadelerini kullandı.Bu paylaşımın ardından ise Galatasaray'dan karşı cevap geldi.Galatasaray'ın 2000 yılında Real Madrid'i Süper Kupa finalinde 2-1 yendiği fotoyu paylaşan 'Galatasaray EN' hesabı, 'Tebrikler, ama eminmisin?' sorusunu sordu.