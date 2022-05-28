Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırttı!

Avrupa futbolunun bir numaralı oyuncularından birisi olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sezonun başında Premir Lig devi Manchester United'a tranfer olmuştu. İngiltere'de sezonu 18 golle tamamlayan Ronaldo'nun Manchester United'da mutsuz olduğu ve yeni sezona yeni takımla gireceği söyleniyordu. İtalyan basını, Ronaldo'nun yeni takımı hakkında bomba bir iddiayı paylaştı.

Bu sezon başında Juventus'tan ayrılarak İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'a imza atan Cristiano Ronaldo, kulübün başarısız olmasına rağmen kendi adından söz ettirmeyi yine başardı. 37 yaşında Premier Lig'de 18 golle sezonu tamamlayan Ronaldo, Manchester United'da üst üste 3 kez ayın oyuncusu seçilmeyi başardı. Rekor üstüne rekor kırdığı bir sezonu geride bırakan Portekizli dünya yıldızı, gelecek sezon Manchester United'da kalmak istemiyor. İngiltere basınında çıkan haberlerde ManU'nun yeni hocası Erik Ten Hag, Ronaldo'yu kadroda tutmak istese de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Ronaldo, takımdan ayrılma kararı aldı.



PSG'Yİ REDDETTİ



Geçtiğimiz haftalarda Cristiano Ronaldo'yu Fransız devi Paris Saint-Germain'in takımda görmek istediği iddiaları gündeme gelmişti. Fakat, yıldız oyuncu PSG'den gelen teklifi reddetti. PSG'yi reddeden Ronaldo'nun geleceğine dair soru işaretleri yer almaya devam ederken, İtalya basınından flaş bir iddia geldi. Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırtacak! Eski hocasının yanına gidiyor...



YENİ TAKIMI HERKESİ ŞAŞIRTACAK



İtalyan gazeteci Tancredi Palmieri, Roma yerel basınından aktardığı habere göre, Cristiano Ronaldo'nun Roma ile görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma'nın, gelecek sezon kadrosunda Ronaldo'yu görmek istediği belirtildi. Transfere dair henüz detaylı bilgiler yer almazken, Ronaldo'nun Roma'ya transfer olma ihtimali İtalyan taraftarlarda heyecan yaratsa da, Ronaldo'nun hayranları tarafından hoş karşılanmadı. Cristiano Ronaldo'yu daha rekabetçi bir takımda görmek isteyen futbolseverler, dünya yıldızının Roma'ya transfer olmaması gerektiğini savundu. Bu sezon Manchester United formasıyla 38 resmi maça çıkan Ronaldo, toplamda 24 gol ve 3 asistle oynadı.