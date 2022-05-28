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Liverpool - Real Madrid maçı için geri sayım başladı!

Şampiyonlar Ligi final maçına çok az bir süre kaldı. İkili, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmiş, sahadan Real Madrid mutlu ayrılmıştı. Paris'te oynanacak dev final, bir Şampiyonlar Ligi finalinden öte bir intikam maçı değeri görüyor.

Ekleme: 28.05.2022 - 20:35 Güncelleme: 28.05.2022 - 20:37 / Editör: Ozge Selin
Futbolseverler de Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor.2018 finalinde Real Madrid'e Loris Karius'un hataları sonucu 3 – 1 yenilen Liverpool, bu maçın intikamını almak için can atıyor. Peki, Uefa Şampiyonlar Ligi maçı finali hangi kanalda? İşte detaylar…

KUPAYI MÜZESİNE EN ÇOK GÖTÜREN TAKIM REAL MADRID

Real Madrid bu sene Şampiyonlar Ligi elemelerinde gösterdiği mucize geri dönüşlerle birlikte unutulmaz bir sezonu izleyicilere sundu. Bu nadide kupayı 13 defa müzesine götüren Madrid, bu anlamda turnuvanın açık ara en iyisi. Liverpool ise kupayı 6 defa evine götürerek turnuvada ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

2018 FİNALİNİN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYOR

Mükemmel geçen 2017 – 2018 sezonunu Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamlamak isteyen Mohammed Salah, final maçında 30'uncu dakikada sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı. Finalde 3 – 1 Real Madrid'e elenen Liverpool, bu maçın rövanşını; hatta intikamını almak istiyor.

BENZEMA REKOR KIRMA PEŞİNDE

Eleme turlarında en çok gol atan oyuncu rekorunu egale eden Benzema, bir gol daha atarsa bu alanda en üstte yer alacak. Daha önce Cristiano Ronaldo 10 gol atarak rekoru kırmışken, Benzema bu rekora ortak oldu.

LIVERPOOL – REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi finali bu akşam 22.00'de başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Devler Ligi final maçı bu akşam TV8'den şifresiz şekilde yayınlanacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER

Liverpool:

Allison; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Thiago, Henderson, Fabinho; Mane, Diaz, Salah

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kross; Vinicius Junior, Benzema, Valvarde
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