Fenerbahçe kasasını dolduracak! Avrupa'dan yıldız futbolcu için geliyorlar!

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elden eden Fenerbahçe'de yeni sezon erken başlayacak. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-lacivertlilerde bu sezonun yükselen yıldızına dudak uçuklatan bir teklif geldi.

Süper Lig'de İsmail Kartal yönetiminde yaptığı önemli çıkışla sezonu, şampiyon Trabzonspor'un ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.



Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elden eden Sarı-lacivertlilerde yeni sezon erken başlayacak.



Fenerbahçe ilk olarak sözleşmesi biten 36 yaşındaki Jose Sosa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Luiz Gustavo ile yollar ayrılacak.



Ayrıca Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın da takımdan ayrılması bekleniyor.



Fenerbahçe'de sezonun yükselen yıldızlarından olan Osayi Samuel, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Mert Hakan Yandaş'a yurt dışından birçok teklif olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak oyuncuların yanı sıra yeni teknik direktör Jorge Jesus'un transfer listesi de merak ediliyor.



Bu doğrultuda orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe Konyaspor'un Boşnak yıldızı Amir Hadziahmetovic'i gündeme aldı.



25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, bu sezon Konyaspor'un yükselişinde pay sahibi olurken 36 maçta 2 gol atarken 5 de asist kaydetti.



Öte yandan Napoli'nin yanı sıra Premier Lig ekiplerinin de peşinden koştuğu Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transferiyle Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak.



Kim Min-jae'nin sözleşmesindeki 23 milyon Euro'luk (402 milyon TL) serbest kalma bedeli nedeniyle Sarı-Lacivertliler'in bu konuda yapabileceği fazla bir şey yok.



Fenerbahçe Yönetimi, Güney Koreli savunmacıyla ilgilenen kulüplere net bir mesaj göndererek, "Almak isteyen, serbest kalma bedelini öder" demişti.



İngiltere Premier Lig ekipleri Tottenham ve Everton'ın yanı sıra İtalya Serie takımı Napoli de bu bedeli ödemeye hazır.



Sakatlığı sonrası, tedavi olmak için ülkesine giden Kim'in transferde vereceği karar merakla bekleniyor.



Güney Koreli stoper, Avrupa'dan gelen tekliflerden birinin kabul ederse, Fenerbahçe kadrodaki en önemli isimlerden birini kaybedecek, ancak kasasına 402 milyon TL koyacak.



Kim Min-jae, bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncularından biri olurken çıktığı 39 maçta 1 gol kaydetti.



Güney Kore Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen 25 yaşındaki savunmacı milli takımda 40 maçta 3 gol attı.