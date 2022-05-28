  • USD: 16,35 - 16,38
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu

Yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusu olan ve transfer teklifleri alan Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu. Bu arada Domenec Torrent yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde de sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 28.05.2022 - 17:46 Güncelleme: 28.05.2022 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
Yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusu olan Arda Turan'ın Sarı - Kırmızılı takımdaki yeni görevi belli oldu. Bu arada Domenec Torrent yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde de sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan’ın yeni görevi belli oldu | Şaşırtan karar! O isim Galatasaray’a dönüyor
Galatasaray'da 1 yıl daha kontratı bulunan Domenec Torrent takımda kalması halinde Türk oyuncuların ağırlıkta olduğu bir ekip oluşturacağını söyledi.


Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan’ın yeni görevi belli oldu | Şaşırtan karar! O isim Galatasaray’a dönüyor
Geldiği dönemde kulüpte karşılaştığı ortamı da anlatan İspanyol hoca şöyle devam etti:

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan’ın yeni görevi belli oldu | Şaşırtan karar! O isim Galatasaray’a dönüyor
"Bilgisayar programları yoktu, temizlik elemanları ve hijyenik bir ortam yoktu. Yerlerde eşyalar, ortada çıkarılıp bırakılmış kablolar vardı. Sanki terkedilmiş gibiydi. Ama söz veririm ki eğer biz gönderilirsek Florya'yı bulduğumuz gibi bırakmayacağız. Önümüzdeki sezon şöyle kazanacağız, böyle yapacağız, şampiyon olacağız gibi konuşmam ben. İyi oyuncularımızı kiraya vermişiz, onların geri kazanılması lazım."

DEFANSA TAZE KAN: METEHAN BALTACI

Bu arada Kiralık gittiği İskenderun'un 2. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Metehan Baltacı yeni sezonda Galatasaray A Takım kadrosunda yer alacak.

Semih Kaya ile yollarını ayıran sarı-kırmızılıların yeni yedek stoperi Metehan olacak.

1.89 boyuyla hava toplarında etkili 19 yaşındaki savunmacıya geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

ARDA TURAN'IN GALATASARAY'DAKİ YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Öte yandan Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Arda Turan futbolu resmen bırakmadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu | Şaşırtan karar! O isim Galatasaray'a dönüyor
ABD ve Katar'dan teklifler alan Arda'nın Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek seçimi beklediği ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu | Şaşırtan karar! O isim Galatasaray'a dönüyor
Dursun Özbek'in başkan olması halinde deneyimli ismin altyapı sorumlusu olarak Sarı-Kırmızılı kulüpte yeni bir kariyere yelken açacağı öğrenildi.

Son dönemde Florya'daki altyapı maçlarını kaçırmayan 35 yaşındaki yıldız, U-19 Takımı'nın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbiyi Kadıköy'de tribünden takip etmişti.

Futbol altyapısını Galatasaray'da alan Arda Turan, antrenörlüğü seçmesi halinde Florya'da işbaşı yapmaya sıcak bakıyor.

Dursun Özbek ve listesindeki Erden Timur da tecrübeli oyuncunun devam etmesini istiyor.

Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ise Arda Turan ile ilgili bir düşüncesi bulunmuyor.

LEVENT TÜZEMEN: SPORTİF DİREKTÖRLÜĞE YATKIN

Arda Turan'ın teknik adamlığa altyapıdan başlayacağını düşünmüyorum. Futbolu bıraktıktan sonra Pro Lisans alacaktır. Eğer antrenör olmak istemiyorsa bir futbol kulübünde sportif direktörlük görevi yapabilir. Arda için en doğru yer tabii ki yuvası Galatasaray'dır.

Ben, kendisini antrenör olarak, bilgi olarak geliştirmesini, bunları yaparken de ilk iş olarak sportif direktörlüğe adım atmasını beklerim. Çünkü Arda'nın tıpkı Emilio Butragueno gibi mükemmel bir sportif direktör olacağına inanıyorum. Karakteri, yapısı sportif direktörlüğe çok daha yatkın.

BÜLENT TİMURLENK: HİYERARŞİSİNİ İYİ BİLİYOR!

Adnan Polat genç yaşında Arda'ya 10 numaralı formayı ve kaptanlığı verdiğinde bu nasıl ağır bir yükse şimdi altyapı sorumlusu yapmak da o kadar ağır bir yük. Arda, İspanya'da bu işlerin hangi hiyerarşiyle yürüdüğünü biliyor. Orada futbolu bırakanlar önce 12-14, 14-16 yaş gruplarından başlıyorlar.

Real Madrid'de Raul da böyle başladı. Şimdi R.Madrid'de Zidane'ın da zamanında başladığı R.Madrid B takımında görev yapıyor. Futbolu bırakma kararı alırsa bence tercihi en alt kategorilerden başlamak olur. Biri ona A takım yardımcı antrenörlüğünü teklif etse bile kabul etmez. Etmemeli de zaten.
Saflar netleşti! CHP, Demirtaş ve Kavala kol kola!
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST'te böyle seslendi: Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir...
Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST etkinliğinde önemli mesaj: Bize düşen durmadan çalışmaktır
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Erdoğan sadece barışın sağlanmasından yana
Mansur Yavaş resmen itiraf etti! 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa 'İnşallah' dedi...
FETÖ’cü Enes Kanter, alçaklıkta sınır tanımadı! Sosyal medyadan tepki yağıyor: Vatan haini...
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya bir darbe daha! 18 terörist etkisiz hale getirildi
CHP’liler PKK kanallarında! Mehmetçik'e suçlama HDP’ye destek
Yunan basını, Türkiye'ye F-16 satılmaması için algı operasyonu yaptı
Donald Trump'tan daha fazla silahlanma çağrısı
Murat Kurum: Kira artışlarıyla ilgili düzenleme 10-15 gün içinde Meclis'e gelebilir
Teksas'taki okul saldırısında polisten 'zamanında müdahale edilmedi' itirafı
Zelenskiy temmuz ayına dikkat çekip uyardı: Birçok ülke felaketin büyüklüğünü anlayacak!
TL mevduatta tarihi zirve! KKM uygulaması beklenen sonuçları verdi
Melih Gökçek Beyaz TV ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu!
Hamza Dağ'dan CHP'ye gönderme!
Finlandiya'dan yeni müzakere açıklaması!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Sistematik yalan üretiyorlar!
İmamoğlu'nun 'uyduruyorsun' dediği vatandaş haklı çıktı!
CHP'li İBB 2019'da %60 tamamlanmış halde teslim aldığı projeyi yine erteledi!
Salmonella virüsü Kinder'e nasıl bulaştı? Ünlü şirketten açıklama

Salmonella virüsü Kinder'e nasıl bulaştı? Ünlü şirketten açıklama

Gizemli hepatit yayılıyor: Vaka sayısı 650'ye can kaybı dokuza yükseldi

Gizemli hepatit yayılıyor: Vaka sayısı 650'ye can kaybı dokuza yükseldi

Siper Hava Savunma Sistemi bir testi daha geçti!

Siper Hava Savunma Sistemi bir testi daha geçti!

Çileden çıkaran görüntü! İstanbul'da tehlikeli yolculuk!

Çileden çıkaran görüntü! İstanbul'da tehlikeli yolculuk!

Toplu taşımada 'maske zorunluluğu' kalkıyor! Son 2 gün!

Toplu taşımada 'maske zorunluluğu' kalkıyor! Son 2 gün!

Milli İHA'ların 'gözü' CATS için ASELSAN üretim kapasitesini artırıyor!

Milli İHA'ların 'gözü' CATS için ASELSAN üretim kapasitesini artırıyor!