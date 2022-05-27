  • USD: 16,35 - 16,38
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

Trabzonspor'un, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki 4 muhtemel rakibinden ilki Kopenhag. Diğer 3 muhtemel rakip; Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Olympiakos ya da bu takımları eleyen ekipler olacak.

Ekleme: 27.05.2022 - 16:15 Güncelleme: 27.05.2022 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şekillendi. Devler Ligi öncesi son eleme turunda Trabzonspor'la birlikte 7 takım daha yer alacak ve seribaşı olan takımlarla seribaşı olmayan ekipler, birbirleriyle eşleşecek.

Takımların Avrupa'da son 5 sezonda ortaya koyduğu performansa göre oluşturulan klasmanda üst basamaklarda yer alan ekipler, seribaşı olarak kuraya dahil oluyor. Son 5 sezonda 2 kez Avrupa'da sahne alan ve oynadığı toplam 14 maçın 6'sınden puan çıkartabilen (2 galibiyet, 4 beraberlik) bordo-mavililer, bu klasmanda 227. sırada bulunuyor. Bir hayli alt sıralarda kalan Trabzonspor, bu sebeple kurada seribaşı olamayacak.

4 muhtemel rakipten ilki Kopenhag

Turnuvaya Trabzonspor gibi play-off'tan girecek Danimarka şampiyonu Kopenhag, takımlar klasmanında 41. sırada bulunuyor. Bu derecesiyle ön elemelere dahil olan tüm takımlar içinde en iyi 4 takım arasında yer alan Kopenhag, seribaşı olacak. Diğer bir ifadeyle Trabzonspor'un 4 muhtemel rakibinden biri Kopenhag.

Diğer 3 muhtemel rakip kimler olabilir?

Trabzonspor'un diğer muhtemel rakipleri ise alt turlardan gelecek. Bu aşamada takımlar klasmanındaki yerleri itibarıyla Dinamo Zagreb, Kızılyıldız ve Olympiakos dikkati çekiyor. Elemelere katılan takımlar içinde 34. sırada yer alan Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb, en iyi dereceye sahip. Hırvat ekibi, organizasyona ikinci ön elemeden katılacak.

Klasmanda 36. sıradaki yeriyle en iyi ikinci takım görünümündeki Sırbistan şampiyonu Kızılyıldız, üçüncü ön elemeden turnuvaya dahil olacak. En iyi puana sahip 3. takım konumundaki Yunanistan şampiyonu Olympiakos da tıpkı Dinamo Zagreb gibi Avrupa macerasına ikinci ön elemeden başlayacak.

Tur maçları oynanmadan bir sonraki turun kura çekimi yapılıyor

Ön eleme turlarında statü gereği karşılaşmalar oynanmadan bir sonraki turların kura çekimi yapılıyor. Bu sebeple de seribaşı olan takımları eleyen ekipler, eledikleri takımın puanına/sırasına terfi ediyor. Örneğin klasmanda 34. sırada yer alan Dinamo Zagreb, ikinci ön elemede kura çekimine seribaşı olacak girecek.

Hırvat ekibi bu turda 175. sıradaki Zürih ile eşleşir ve rakibine elenirse, İsviçre temsilcisi 175. sıradan 34. sıraya terfi edecek (sadece kura çekimi için) ve sonraki eleme turlarında seribaşı takımlardan biri olacak. Bu çerçevede Dinamo Zagreb, Kızılyıldız ve Olympiakos ya da bu takımları eleyecek takımlar, Kopenhag ile birlikte Trabzonspor'un play-off'taki muhtemel rakipleri olacak.

Devler Ligi'ne katılım 19,7 milyon euro

Trabzonspor, play-off turunu geçip Devler Ligi'nde grup aşamasına kalırsa kasasına minimum 19,7 milyon euro koyacak. Bordo-mavililer, bu sezonki ödül miktarları baz alındığında ayakbastı parası olarak 15,6 milyon euro kazanacak. Market gelirinde ise Trabzonspor'u yaklaşık 3 milyon euro bekliyor. Süper Lig'de ikinci olan Fenerbahçe'nin de Devler Ligi'nde gruplara kalması halinde bu meblağ 2 milyon euroya inecek.

Trabzonspor, katsayı sıralamasına göre verilen ödülde ise an itibarıyla en az geliri alacak takım hüviyetinde. Takımların Avrupa'daki son 10 yıllık performansına bakılarak oluşturulan puanlamada bordo-mavililer, 125. sırada yer alıyor. Trabzonspor'un bu kalemdeki kazancı 1,1 milyon euro.

Devler Ligi olmazsa teselli ikramiyesi 5 milyon euro

Trabzonspor, play-off turunda elenmesi durumunda turnuvadan eli boş dönmeyecek. UEFA, play-off'ta elenen takımları da destek amaçlı ödüllendiriyor ve her takım bu paydan 5'er milyon euro alıyor. Buna göre Trabzonspor, Devler Ligi bileti alamazsa 5 milyon euro ile Şampiyonlar Ligi defterini kapatarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Başkan Erdoğan'dan DEİK Merkez Ofisi açılışında önemli açıklamalar
Sosyal medyada algı operasyonu! Emine Erdoğan'ı hedef aldılar!
Taşkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: 15 Temmuz’da kimlerle pazarlık yaptığı ortaya çıkacak
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava!
Binali Yıldırım'dan sözde muhalefete tepki! 'Başkan Erdoğan'ı indiremezsiniz, gücünüz de yetmez'
Rıza Bey Apartmanı davasında sıcak gelişme: Sayı 13'e çıktı!
MSB duyurdu! 16 terörist öldürüldü...
Türk Silahlı Kuvvetleri: 2015’ten bugüne 34 bin 375 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO'ya terörle mücadele mesajı!
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan Şuşa'ya ziyaret
Rasim Ozan Kütahyalı: Ayşenur Arslan ve Uğur Dündar'ı hapse girmekten biz kurtardık
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar toprakla buluşuyor! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin sabıkası kabarık: Bağlantıları araştırılıyor
Fuar basan CHP'li belediyenin zabıtalarına büyük şok!
Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı! Liralaşma hedefi vurgusu
Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Yalan iftira diz boyu'
İYİ Partili isimden flaş cumhurbaşkanlığı çıkışı! ‘Yetkilerini referandumla alırız…’
Türkiye'nin harekat sinyali HDP'li Ebru Gübay'ı çıldırttı!
Halk TV'de sigara ve alkole gelen zam sonrası 'ne kadara içeriz' hesabı yaptılar!
3600 ek gösterge için yeni formül hazırlandı!

3600 ek gösterge için yeni formül hazırlandı!

Kripto parada yasal düzenleme geliyor!

Kripto parada yasal düzenleme geliyor!

Meteorolojiden son dakika uyarısı! O bölgede yaşanlar dikkat!

Meteorolojiden son dakika uyarısı! O bölgede yaşanlar dikkat!

Küçük esnafa 'vergi muafiyeti' müjdesi!

Küçük esnafa 'vergi muafiyeti' müjdesi!

ABD'deki okul katliamında yeni detaylar ortaya çıktı!

ABD'deki okul katliamında yeni detaylar ortaya çıktı!

Kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibinden cesetler çıktı!

Kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibinden cesetler çıktı!