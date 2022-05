Stefan Kuntz kadro tercihiyle ilgili eleştirilere cevap verdi: Çağırdım isimler daha üstte

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kadroya almadığı Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'ye kapılarının açık olduğunu söyledi. Alman teknik adam ayrıca zihinsel çalışmalar yapacaklarını belirtirken, "Milli Takım'a ilk kez yogayı getireceğiz" dedi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı 4 maç için toplanan ay-yıldızlı ekibimizde teknik direktör Stefan Kuntz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Alman çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Hedefimiz 4 maçı da kazanmak"



"Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak. Fakat tatil yapmak için de yeterince vaktimiz olacak."



"Gençleri tercih ettik"



"Bazı mevkilerde elimizde daha tecrübeli ve iyi olan isimler vardı. Ancak bu 4 maç için daha genç isimleri tercih ettik."



Sakat oyuncular



"Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ersin Destanoğlu, Umut Bozok ve Abdülkerim Bardakcı sakatlıkları sebebiyle bizimle olamayacak."



"Fenerbahçe'nin en iyilerinden biriydi Ferdi"



"Ferdi Kadıoğlu aramıza katıldı. Onunla çalıştığım için oldukça mutluyum.Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi."



"Tiago için Watford'la görüştük"



"Tiago Çukur için Watford'la görüştük. Onu 4 maç için takıma dahil etmenin doğru olduğuna karar verdik."



"Burak'tan sonra takım yeni bir hiyerarşi kazandı"



"Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak."



"Yunus çağrılmayı hak etti"



"Yunus Akgün'ü Kasımpaşa maçında izledim. 10 kişi kalıp 3-0 geriye düştüler. Her pozisyonda bir şeyler denemek isteyen ve yenilgiyi kabul etmeyerek olağanüstü zihniyet gösteren tek oyuncuydu. O yüzden çağrılmayı hak etti."



"Yogayı getireceğiz"

"Milli takıma ilk kez yogayı getireceğiz, zihinsel çalışmalar yapacağız. Avrupalı çocuklar 13-14 yaşından beri spor psikolojisi ya da mental anlamda eğitim görüyorlar. Bu konular en az taktiksel konular kadar önemli. PSG, Real Madrid'e daha kötü taktiğe sahip olduğu için değil daha kötü bir psikolojiye sahip olduğu için yenildi."



Emre Mor, İrfan Can ve Mert Hakan'ı kadroya almaması



"Herkese, bir sorunuz varsa kapım size açık dedim. Başkanlar, teknik adamlar ve oyuncular... Hepsine. Kendilerini ifade etmelerini anlayabiliyorum ama bunun nasıl yapıldığı önemli. Karşıdakini itham etmeden iletişim kurmamız gerekiyor. Emre Mor'la iletişim halindeyim ve ona milli takım kapısını açık tutmak istiyorum. İrfan Can için de aynısı geçerli. Genç oyuncular üstünden bunu ifade etmek istemiyorum. Bir sorunuz varsa bize gelin. Münakaşa olmasındansa, bu şekilde daha iyi iletişim kuracağız. Mert Hakan için de kapıyı kapatmak istemiyorum. Aralarında çok küçük farklar oluyor ve bu küçük farklar üstünden karar vermek durumunda oluyoruz."



"Şu an 4 oyuncu Mert Hakan'ın üstünde"



"Salih, Orkun, Hakan, Dorukhan... Şu anda bu 4 oyuncunun Mert Hakan'dan daha üstte olduğunu düşündüm. Aralarında çok küçük farklar vardı, ona göre karar verdim."



"2024'ü hedefledik"



"Bu akşamdan itibaren yeni bir bölüm açıyoruz. 2024'ü hedefledik. Takımı adım adım geliştirip ileriye taşımaya çalışacağız. Futbolda 2026'ya kadar düşünmek çok uzun bir süre. Doğru temeller kurarsak üzerine daha doğru şeyler inşa edebiliriz..."