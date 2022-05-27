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Milli Takım'da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı!

Uluslar Ligi maçları öncesi A Milli Takım sakatlık şokuyla sarsıldı. Kasımpaşa forması ile bu sezon gol kralı olan Umut Bozok, sakatlığı gerekçesiyle Milli Takım'dan çıkarıldı.

Ekleme: 27.05.2022 - 17:18 Güncelleme: 27.05.2022 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Uluslar Ligi maçları öncesi A Milli Takım'da sakatlık şoku yaşandı. Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın kadrosundan çıkartıldı.


Milli Takım'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Milli futbolcumuz Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.' denildi.
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