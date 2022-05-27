Milli Takım'da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı!
Uluslar Ligi maçları öncesi A Milli Takım sakatlık şokuyla sarsıldı. Kasımpaşa forması ile bu sezon gol kralı olan Umut Bozok, sakatlığı gerekçesiyle Milli Takım'dan çıkarıldı.
Uluslar Ligi maçları öncesi A Milli Takım'da sakatlık şoku yaşandı. Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın kadrosundan çıkartıldı.
Milli Takım'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Milli futbolcumuz Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.' denildi.
Milli Takım'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Milli futbolcumuz Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.' denildi.