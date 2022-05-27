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Galatasaray Nef'ten Euroleague şampiyonuna tarihi fark!

ING Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Euroleague şampiyonu A. Efes'i 105-70 gibi farklı bir skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Ekleme: 27.05.2022 - 23:54 Güncelleme: 27.05.2022 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 35 sayı farkla 105-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 43-34 önde kapatan Galatasaray Nef'de 22 sayı kaydeden Dee Bost mücadelenin en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Egemen Güven 15 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.

Seride 2'nci karşılaşma, 29 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
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