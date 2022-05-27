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Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı!

Fatih Karagümrük'te Farioli'nin yerine göreve getirilen Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.

Ekleme: 27.05.2022 - 12:30 Güncelleme: 27.05.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Fatih Karagümrük'ün Farioli'nin yerine göreve getirdiği Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile yolları ayırdı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Fatih Karagümrük'ün başında 22 maça çıkan Volkan Demirel 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ayrıca 3 türkiye Kupası maçında Fatih Karagümrük'ün başında yer alan Demirel 2 galibiyet alırken 1 kez mağlup oldu.

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ün başında yer aldığı 22 Süper Lig maçında 1.67 puan ortalaması yakaladı. Demirel, Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta ise 2 puan ortalaması yakaladı.
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