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Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Sivasspor!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Sivasspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu

Ekleme: 26.05.2022 - 23:37 Güncelleme: 26.05.2022 - 23:38 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazanarak Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin 33. dakikasında Ramazan Civelek ile öne geçen Kayserispor, 60. dakikada Appindagoye'nin golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. Normal sürede başka gol olmazken uzatma devrelerinde ilk sahne alan 95. dakikada Gradel oldu. Bu gole yanıt 107. dakikada Kayserispor'un kaptanı İlhan Parlak'tan gelirken son sözü 113. dakikada Konate söyledi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Max Grandel pasını kale önüne aktardı. Defanstan seken topu önünde bulan Gradel'in uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

25. dakikada Bertolacci’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

29. dakikada kendi yarı alanın solundan Uğur Çiftçi'nin uzun pasında defansın arkasına sarkan Yatabare'nin ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada sol kanattan Lionel Carole'un yaptığı ortada ceza sahası içinde Uğur Çiftçi meşin yuvarlağı kafa ile uzaklaştırdı. Dönen topu alan Ramazan Civelek'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kale önünde müsait pozisyonda olan Ulvestad'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarıya gitti.

43. dakikada Emrah Başsan sağ kanatta topla ilerleyip pasını Mame Thiam'a aktardı. Thiam'ın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya gitti.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Emrah, Mustafa, Thiam

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel
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