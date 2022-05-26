Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin şampiyonu oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 yenen Roma kupanın sahibi oldu.

Arnavurluk'un başkenti Tiran'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini Roma, Feyenoord'u 1-0 yenerek kazandı. İtalyan ekibi tarihte ilk kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu olarak da tarihe geçti.



Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho final için Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Mkhitaryan, Cristante, Karsdorp, Zalewski, Zaniolo, Pellegrini, Abraham 11'ini tercih etti.



Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot ise Bijlow, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Til, Aursnes, Orkun Kökçü, Nelson, Sinisterra, Dessers 11'ini sahaya sürdü.



Karşılaşmadaki tek golü 32. dakikada Zaniolo kaydetti. Mücadelenin kalan kısımda gol sesi çıkmadı.



Milli futbolcu Orkun Kökçü 88. dakikada yerini Walemark'a bıraktı.



Jose Mourinho futbol tarihine geçti



Roma, tarihindeki ilk başarıyı 1955'ten itibaren Fuar Şehirler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra UEFA Kupası, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne dönüşen organizasyonda mutlu sona ulaşarak elde etti. 1961'de Fuar Şehirleri Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk dışında Avrupa kupalarında başarısı bulunmayan Roma, Mourinho ile birlikte tarihindeki ikinci kupayı kazandı.



Ayrıca Jose Mourinho Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör oldu.