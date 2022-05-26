Mesut Özil'den transfer itirafı

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil, ticari anlaşmalar için gittiği Endonezya'da transfer itirafında bulundu. Sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Endonezya'da oynayacak olsaydım, Bali United forması giymek isterdim" dedi.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Endonezya’ya ziyarette bulundu.



Başkent Jakarta’da M10 markasının ürünlerinin imal edildiği fabrikayı gezen Özil, burada işçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.



Burada kendisine yöneltilen, "Endonezya'da bir takımda oynar mısınız?" sorusuna cevap veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de kontratım var ve Fenerbahçe'de mutluyum. Endonezya'da oynayacak olsaydım, Bali United'da oynamak isterdim" dedi.