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Jose Mourinho tarih yazdı! 3 kupayı da kazanan tek hoca!

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan ilk hoca oldu.

Ekleme: 26.05.2022 - 15:02 Güncelleme: 26.05.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek kupaya ulaştı.

İlk kez bu yıl düzenlenen Konferans Ligi'ni kazanan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho tarihe geçti.

UEFA organizasyonlarındaki ilk şampiyonluğunu kazanan Roma ise 1960/61 (Fuar Şehirleri Kupası) sezonundan bu yana ilk kez uluslararası arenada şampiyonluk ipini göğüsledi.

Avrupa'da 3 kupayı da kazanan ilk hoca
Kariyerinde daha önce Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi kupaları ekleyen Jose Mourinho Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kazanarak Avrupa'da uluslararası turnuvaların hepsini kazanan ilk teknik direktör oldu.

Kaybettiği final yok
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör olan Jose Mourinho ayrıca Avrupa'daki 5. finalinden de zaferle ayrılmayı bildi. Jose Mourinho, Avrupa'da çıktığı 5 finali de kazandı.

Jose Mourinho tarih yazdı! 3 kupayı da kazanan tek hoca!

5 Avrupa kupası kazanan ikinci adam
Ayrıca Portekizli teknik adam, Giovanni Trapattoni'nin ardından 5 Avrupa kupası kazanan tarihteki ikinci teknik direktör oldu.

UEFA Kupası: Porto - 2003
Şampiyonlar Ligi: Porto - 2004
Şampiyonlar Ligi: Inter - 2010
Avrupa Ligi: Manchester United - 2017
Konferans Ligi: Roma - 2022

Jose Mourinho tarih yazdı! 3 kupayı da kazanan tek hoca!

8 kulübün 7'sinde kupa kazandı
Jose Mourinho, son 20 yılda yönettiği 8 farklı kulübün 7'sinde kupa kazandı. Jose Mourinho, Tottenham ile de Lig Kupası finaline yükselmişti, finalden önce görevine son verilmişti.

İtalyanların son iki Avrupa kupası Mourinho'dan
Portekizli teknik adam, İtalyan futbolu için artık ayrı bir önem arz ediyor. İtalyan futbolunun Avrupa'da kazandığı son kupada imzası olan Jose Mourinho, Roma ile bu başarıyı tekrarladı.

Jose Mourinho tarih yazdı! 3 kupayı da kazanan tek hoca!

Deneyimli çalıştırıcı, 2010 yılında Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış ve İtalyan takımları o tarihten itibaren Avrupa'da başka kupa kaldıramamıştı.

Mourinho, 2022'de yeniden sahneye çıktı ve Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanarak İtalyanların kulüp bazında Avrupa'daki son iki kupasına imza atmayı bildi.
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