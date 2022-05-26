Jorge Jesus'un forvet tercihi Sörloth oldu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması için uğraştığı Portekizli Jorge Jesus, Benfica'da birlikte çalıştığı Cardozo ile benzer özelliklere sahip golcü oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.Jesus'un transferi için onay verdiği yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.Sarı-lacivertli takımda yeni hafta ile birlikte teknik direktör olarak Jorge Jesus'un resmen açıklanması bekleniyor. Dolayısıyla transfer çalışmaları da Jesus'un onayı ile yapılıyor.Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; transfer gerçekleşirse yeni golcü, Oscar Cardozo etkisi yapabilir.Jesus, Benfica'da başarılı olduğu dönemlerde Cardozo ile çalışmış ve bu futbolcudan önemli katkılar almıştı. Transfer edilmesi düşünülen golcü oyuncu, Cardozo ile benzerliklere sahip.Jorge Jesus, Benfica'da birlikte çalıştığı Cardozo ile benzer özelliklere sahip Sörloth'u kadrosunda görmek istiyor. Norveçli yıldız, Süper Lig'de 2 yıl önce gol kralı olması nedeniyle de listenin ilk sırasında yer alıyor.Bunların başında fiziksel özellikleri geliyor. Cardozo 1.93, Sörloth 1.95 boyunda. Pivot santrafor özelliklerinde bir golcü ile başarılı sonuçlar alan Jesus benzer bir başarıyı sarı-lacivertliler ile de yakalamak için buna yönelik planlar yapıyor. Ayrıca iki futbolcunun gol ve kafa vuruşları da oldukça etkili.Sörloth'un ilk sırada yer almasının sebebi Süper Lig'de başarıyı yakalaması olarak gösteriliyor. Trabzonspor forması ile 2 yıl önce 24 gole imza atıp gol kralı olan Norveçli sonraki kulüplerinde bu performansın uzağında kaldı.Sörloth gibi kariyerli isimlerin Süper Lig tecrübesi olmaması yönetim için bir risk oluşturdu. Bu nedenle daha garanti olduğu düşünülen Sörloth'da karar kılındı.Bonservisi RB Leipzig'de bulunan futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ifade edildi.