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Fenerbahçe'den ayrılan Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan Ozan Tufan takımdan ayrılmaya karar verdi. Watford'dan döndükten sonra istenilen performansı veremeyen Milli futbolcu Ozan Tufan'ın bileti kesildi. Ozan'ın yeni adresi de belli olmaya başladı.

Ekleme: 26.05.2022 - 14:21 Güncelleme: 26.05.2022 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı oyuncular netleşmeye başladı. Yeni sezona Jorge Jesus ile girmek isteyen yönetim, yeni transferler için gaza bastı.

OZAN'LA YOLLAR AYRILIYOR

Mesut Özil ile birlikte Fenerbahçe'de haftalardır kadro dışı kalan Ozan Tufan ile yollar ayrılıyor. Takımda bileti kesilen Milli futbolcunun yeni adresi de belli oluyor.

İngiltere Premier Lig'den düşen Watford'da kiralık oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, bir türlü istenilen performansı gösteremedi.

OZAN TUFAN'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. 27 yaşındaki Milli futbolcunun yeni adresi Trabzonspor olacak iddiaları gündeme geldi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan Trabzonspor'da ise kadroyu daha güçlü hale getirmek için transfer hareketliliği yaşanıyor.

ABDULLAH AVCI ONU İSTİYOR

Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda yapılacak olan transfer listesi de belli olmaya başladı. Trabzonspor'un Ozan Tufan için harekete geçtiği iddia edildi.

"ABDULLAH HOCA SENİNLE ÇALIŞMAK İSTİYOR"

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Ozan Tufan için Trabzonspor harekete geçti. Bordo-mavililer, Ozan Tufan için Fenerbahçe ile bir görüşme yapmayacak.

Fakat oyuncunun menajerine "Eğer bonservisini bedelsiz alırsan, Abdullah hoca seninle çalışmak istiyor" mesajı gönderildi.

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği belirtilen Ozan Tufan'ın da Trabzonspor tarafından gelecek bir teklife sıcak baktığı ifade edildi.
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