Fatih Terim'in yıldızı, Acun Ilıcalı'nın radarında!

Geçtiğimiz aylarda İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, takımın başına Türk futbolunun da yakından tanıdığı Şota Arvaladze'yi getirdi. Takımı satın aldıktan sonra Allahyar Sayyadmanesh'i de kadrosuna katan Hull City, Türk taraftarların ilgisini çekmeye başladı. Transfer söylentilerinde Süper Lig'de oynayan birçok oyuncuyla adı anılan Hull City, devre arasında Ryan Babel'i istemişti. Bu transfer gerçekleşmezken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Türk yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın almıştı. Ocak ayında Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın Hull City'i satın alma işlemlerini tamamlandığı ve takımın tüm kontrolünü devraldığı duyuruldu. Takımı 23 puanla 19. sırada devralan Acun Ilıcalı, Şota Arvaladze'yi teknik direktörlük görevine getirdi ve sezonu 51 puanla 19. sırada tamamladı. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Acun Ilıcalı, transferde ince eleyip sık dokuyor. Süper Lig'de forma giyen birçok oyuncuyla adı geçen Hull City'de son gelen transfer iddiası yine ortalığı karıştırdı.



RYAN BABEL OLMAMIŞTI…



Hull Daily Mail'e özel bir röportaj veren Acun Ilıcalı, Ryan Babel transferinin son anda gerçekleşmediğini açıklamıştı.



Ilıcalı, Hull City'ye getirmek istediği iddia edilen oyunculardan birisi olan Babel ile görüştüklerini söyleyerek transferin neden iptal olduğunu şöyle açıkladı:



'Ara transfer döneminde Ryan Babel ile görüştük. Kendisini transfer etme ihtimalimiz vardı ancak Galatasaray'da teknik direktör değişti. Yeni hoca, Ryan Babel'e onu oynatacağını söyleyince kalmaya karar verdi. '



'Transfer için Fatih Terim'den izin almıştım. O da çok yakın dostum olur. Ancak Torrent göreve gelince Babel'den takımda kalmasını istedi ve o da kaldı. Bu kararına saygı gösteriyoruz.'



Domenec Torrent'in Galatasaray'da göreve gelmesinden sonra takımda kalan Babel, Torrent'in en çok şans verdiği oyunculardan birisi olmuştu.



BU KEZ ESKİ GALATASARAYLI İÇİN TALİP OLDU



Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fulham ile olan sözleşmesi biten Galatasaray'ın eski oyuncusu Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmak istiyor.



Fulham'ın 2018'de 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Nice'ten kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, sona eren sözleşmesi ile takımdan ayrılıyor.



2019-20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması da giymiş olan Seri için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devreye girdiği belirtiliyor.



Football Insider, Hull City'nin Jean Michael Seri transferiyle dikkat çeken bir hamle yapmayı planladığı aktarılmakta.



Acun Ilıcalı'nın takımının Premier Lig hedefiyle bu yaz transfer döneminde etkin olabileceği ifade ediliyor.



Bu doğrultuda bir kaynak tarafından Football Insider ile paylaşılan şekilde Acun Ilıcalı'nın Seri transferine sıcak baktığı belirtiliyor.



Jean Michael Seri, bu sezon Fulham formasıyla Championship'te 33 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağlarken takımının yeniden Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı.



Fakat Fulham, Seri'ye yeni bir sözleşme teklif etmeyecek ve Fildişi Sahili doğumlu tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılacağı açıklandı.