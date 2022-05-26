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Borussia Dortmund, Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euroyu gözden çıkardı!

Bundesliga devi Borussia Dortmund, Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için 15-20 milyon euroluk bir maliyeti gözden çıkarmış durumda.

Ekleme: 26.05.2022 - 16:08 Güncelleme: 26.05.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, hayali olan Avrupa'ya yelken açıyor.

Sezonun sona ermesinin ardından veda gibi bir paylaşım yapan milli futbolcu için Borussia Dortmund gözünü kararttı.

Alman devinin yeni hocası Edin Terzih'in, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için ısrarcı olduğu öne sürüldü.

Dortmund kesenin ağzını açıyor
Akşam'da yer alan habere göre; Alman temsilcisi, 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine katmak istiyor ve bu konuda 15-20 milyon euroluk bir maliyeti göze almış durumda.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar mukavelesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'na Borussia Dortmund'un yanı sıra, birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu da biliniyor.

Ligde sadece 1 maç kaçırdı
Geçen sezon ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini kazanan Kerem, toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol ve 12 asistlik süper bir performans sergiledi.

Genç oyuncu, Galatasaray'ın ligdeki 38 maçından 37'sinde forma giyerek hocaların vazgeçilmezi oldu.

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