Beşiktaş'a sürpriz transfer! Ayrılığı Fatih Terim'i yıkmıştı!

Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Kartal, bu kez Fatih Terim'in prensini gözüne kestirdi. Beşiktaş, Galatasaray'dan ayrılığı sonrası Fatih Terim'i yıkan yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...



Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Kartal, bu kez Fatih Terim'in prensini gözüne kestirdi. Beşiktaş, Galatasaray'dan ayrılığı sonrası Fatih Terim'i yıkan yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...



Birçok isimle yollarını ayıracak olan Kartal, transferde ince eleyip sık dokuyor. Bölge bölge çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, gelecek sezon şampiyonluğu göğüsleyecek kadroyu kurmak için arayışlarını sürdürüyor. Transfer listesini hazırlayan Beşiktaş, bu kez Galatasaray'da yıldızı parlayarak transfer olan oyuncuyu en başa yazdı: Ozan Kabak...



BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR



Beşiktaş'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu için ilgili olduğu iddia edildi. Schalke 04'ün de Ozan Kabak için gelecek her teklifi değerlendirmeye almaya açık olduğu belirtildi. Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'ya giden Ozan Kabak bu sezonu Premier Lig ekibi Norwich City'de geçirmişti. Başarısız bir sezonu ardında bırakan milli savunmacı, bonservisinin bulunduğu Schalke 04'e geri dönüyor.



OZAN KABAK YİNE TUTUNAMADI



Alman basının aktardığı bilgiye göre, Schalke 04, Ozan Kabak için gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek. Alman ekibine transfer olduktan sonra önce Liverpool daha sonra da Norwich City'e kiralanan milli futbolcu yine başka bir takıma gidecek gibi duruyor.



OZAN KABAK'IN NORWICH KARNESİ



Sezon başında Norwich City'ye kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak 13 maçta forma şansı bulabildi. Karşılaşmaların tamamında ilk 11'de sahaya çıkan genç savunmacı gol yada asist katkısında bulunmadı. Ozan Kabak bu sezon sakatlıklar nedeniyle bir çok maçta da sahalardan uzak kaldı.