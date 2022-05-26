Ahmet Nur Çebi'nin yeni yönetim listesi belli oldu!

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs Pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda yeniden aday olan başkan Ahmet Nur Çebi, listesini Divan Kuruluna sundu.

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu aday listesini, Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a teslim ettiği aktarıldı. Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:



ASİL ÜYELER: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.



YEDEK ÜYELER: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.