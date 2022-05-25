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Beyaz Gazete
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Şampiyon Anadolu Efes, Ankara'da

Euroleague'te 2. kez üst üste şampiyon olarak göğsümüzü kabartan Anadolu Efes, Ankara turuna çıktı. Anıtkabir'e giden temsilcimiz, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek.

Ekleme: 25.05.2022 - 16:14 Güncelleme: 25.05.2022 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Sezonu EuroLeague şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, basketbolcular ve yöneticiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Ataman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ziyaret
Temsilcimizin, takım olarak Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
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