Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına aday olacak
Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı’na aday olmayı düşündüğünü açıkladı. Büyükeşi, "Süper Lig başkanlarımla istişare etmek için randevu talep ettim. Görüşmeleri tamamladıktan sonra adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü açıkladı. Büyükeşi, "Süper Lig başkanlarımla istişare etmek için randevu talep ettim. Görüşmeleri tamamladıktan sonra adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.