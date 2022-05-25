Kim Min Jae askere gidiyor!

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde hareketli günlerin yaşanması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı ve verim aldığı Güney Koreli stoper Kim Min Jae, askere gidiyor.

Fenerbahçe'de transfer olacağı yönünde iddialar bulunan Kim Min Jae ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı.



Ülkesi Güney Kore'ye gidecek olan futbolcunun askere alınacağı belirtildi. 25 yaşındaki oyuncunun Asya Oyunları'nda madalya kazanması dolayısıyla 2 yıla varan askerlik süresinin 3 haftaya düşeceği belirtildi.



Kim Min Jae, askerlik görevini yerine getirdikten sonra tatile çıkacak.



Güney Koreli futbolcu, Fenerbahçe'de yeni hocanın belli olmasından sonra transferle ilgili durumunu de netleştirecek.



