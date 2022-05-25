Jorge Jesus transfer operasyonu başlattı!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine Jorge Jesus'u getirmeye yakın olan sarı lacivertliler, transferde gaza bastı.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...



Teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine Jorge Jesus'u getirmeye yakın olan sarı lacivertliler, transferde gaza bastı. Gelecek sezon şampiyonluğu göğüsleyip hasretine son vermek isteyen Kanarya, şampiyon yapacak bir transfere imza atmayı planlıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...



Transferde en az 4 ya da 5 oyuncuyu kadrosuna katacak Kanarya, somut adımlar atmaya başladı. Kanarya'da gidecek ve gelecek oyuncuların listesi epey kabarık. Teknik Direktör konusunda henüz resmi bir açıklama olmasa da Jorge Jesus ile büyük oranda el sıkışıldı. Sezon ortasında Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal ile yola devam edilmeyecek. Kartal, sarı lacivertlilerin başına geçtikten sonra başarılı sonuçlar almıştı. Fenerbahçe'nin başında 18 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 12 galibiyet aldı. Kartal, 12 galibiyetin yanı sıra 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 61 yaşındaki antrenörün, kulüple sözleşmesi Haziran ayında resmen bitecek. Kartal ile yollarını ayıracak olan yönetim, hoca konusunu bir an önce netliğe kavuşturmak istiyor. Takımın başına yabancı bir ismi getirecek olan yönetim, uluslararası bir teknik direktör ile çalışma kararı verdi. Bu doğrultuda Portekizli Jesus ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe, bir yandan da izleme komitesi ve menajerlerin sunduğu futbolcuları değenlendirme altına alıyor.



Bu sezon transferde nokta atışı yapmak isteyen Kanarya, ince eleyip sık dokuyor. Yönetimin yeni sezona büyük önem verdiği ve mutlak şampiyonluk istediği öğrenildi. Ligin ikinci sırada tamamlanmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde boy gösterecek olan sarı lacivertliler, geniş ve verimi yüksek bir kadro kurma hedefinde. Transfer harekatında bu noktaya çok dikkat eden yönetim, yüzde yüz verim alabileceği oyuncuları tercih etmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme flaş bir yıldız geldi. Fenerbahçe, bu hamleyle birlikte transferde ters köşe yapacak. Takımı 2.5 aydır takip eden Jorge Jesus da transfere onay verdi.



F.BAHÇE'DEN FABREGAS BOMBASI!



Fenerbahçe, İspanya'nın efsane yıldızı Cesc Fabregas için devreye girdi. Sarı lacivertliler, Monaco ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor

Transfere Jorge Jesus'un da onay verdiği ve 1 yıllık anlaşma sağlanabileceği ifade edildi. Serbest konumda olan deneyimli futbolcunun Fransa'dan ve İspanya'dan talipleri olduğu ancak Kanarya'ya daha yakın olduğu belirtildi. 1.79 boyundaki orta sahanın, Jose Sosa'nın yerine düşünüldüğü öne sürüldü. Yönetimin, Fabregas ile uzun süreli sözleşme imzalamayı düşünmediği ve 1 senelik anlaşma yapılarak maksimum katkı almayı planladığı kaydedildi. Yönetimin, İspanyol oyuncu için temaslara başladığı iddia edildi. Fabregas, bu sezon Fransız ekibinde 6 karşılaşmada görev aldı. Fabregas 6 maçta gol katkısı sağlayamazken, 1 asist yaptı. İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.