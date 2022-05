Jorge Jesus'tan 13 isim için flaş karar! Anlaşma sağlandı, yeni golcü geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "2-5 aydır takımı izliyor" dediği Jorge Jesus, takımda forma giyen 12-13 futbolcuyla ilgili kararını verdi. Bu isimlerin başında Kim Min-Jae, Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Altay var... Bu arada Sarı-Lacivertliler yeni golcüsünü de buldu ve yıldız isimle her konuda prensip anlaşmasına varıldı.

Yeni teknik direktörünü pazartesi günü açıklayacağını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, duygularının İsmail Kartal, mantığının ise Jorge Jesus olduğunu kurduğu cümlelerle ima etti. Hatta kimi seçerse seçsin, taraftarı memnun edemeyeceğini de dile getirdi.



Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak ve ilk maçını 19-20 Temmuz'da oynayacak olması nedeniyle taraftarın endişesine hak veren Başkan bu konuda rahat olduğunu, "İsmail Kartal zaten takımı A'dan Z'ye tüm detaylarıyla biliyor, Jesus da 2.5 aydır takımı çalışıyor" diyerek anlattı. Portekizli hocanın 12-13 oyuncu için 'Kalsın' raporu verdiğine de vurgu yaptı.



KİM'İ TUTAMAYACAĞIMIZI BİLEREK ALDIK

İşte Koç'un verdiği ipuçlarıyla Jesus'tan geçer not alan isimlerin başında gelenler:



"Kim Min-Jae son yıllarda yapılan en iyi transfer, Vitor Pereira'nın hediyesi. Bebeği ve karısı var, buradan çok memnun. Kazanacağımıza inandığı bir kadro ile bir sene daha kalır. Dünya Kupası'nı geçirir. Onu tutmayacağımızı bilerek aldık (23 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var). İnşallah bu sene tutarız.



Miguel Crespo'yu herkes eleştirdi ama şimdi söylenenler ortada. CSKA Moskova kendisini sordu ama Mert Hakan Yandaş satılık değil. İki hocamız da kalmasını istiyor.



Diego Rossi'nin çok taliplisi var. Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel yeni pozisyonlarında da çok başarılı. Altay Bayındır kalacak. Her kulübe Altay gibi sporcular nasip olsun."



- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni hocasını pazartesi açıklayacağını söyledi. Sizce bu isim Jesus mu yoksa Kartal mı olacak?



MURAT ÖZBOSTAN: İSMAİL KARTAL'I ÖVDÜ AMA JESUS'U İŞARET ETTİ

Ali Koç, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünün Jesus olduğunu açıkladı. Yoksa 2.5 aydır bir teknik adam, F.Bahçe'yi niye takip etsin, takımda kim kalsın, kim gitsin diye fikirlerini söylesin! Jesus'un Benfica ile 31 Mayıs'a kadar anlaşması var ve oradan her ay 600 bin Euro maaş alıyor. Son parasını da alıp gelir. Başkanın pazartesi vurgusu da zaten 30 Mayıs'a yani ay sonuna denk geliyor. Sonra F.Bahçe ile sözleşme imzalayacak.



Kendisinin de ifade ettiği gibi kimi açıklarsa açıklasın eleştiri alacak. Bunları düşündüğü için de biraz stres yapmış. Sayın Koç bir de diyor ki, "17 teknik adam ile görüştüm. 4 hoca Türkiye'de rekabet olmadığı için, rekabet şartları olmadığı için teklifi düşünmediler bile..." Süper Lig'de son 4 yılda 4 takım (Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor) şampiyon oldu. Nasıl rekabet yok! Almanya'da Bayern Münih üst üste 10 kez kupa kaldırdı.. İtalya'da Juventus arka arkaya 9 kez şampiyon oldu. İtalya ve Almanya ligi için ne yorum yapalım..



GÜRCAN BİLGİÇ: VERDİĞİ SÜRE TARAFTARIN SESİNİ DİNLEMEK İÇİN



Fenerbahçe Başkanı hem kolay hem de zor bir kararın eşiğinde… Son konuşmalarına baktığımız zaman gönlünün İsmail Kartal'dan yana olduğunu anlıyoruz. Kartal'ın Samandıra'daki hakimiyeti, Ali Koç'un tesislere gittiğinde yaşadıklarını aktarmasındaki memnuniyet duygusu bunu bize gösteriyor. İsmail hoca muhakkak ki bir rapor hazırlayıp yönetimin önüne koyacak. Bunun için de yaptıkları kadar yapmayı planladıkları da olacaktır.



Şöyle ki transfer planlaması bile Kartal'ın analizlerinin sonucu. Madalyonun öbür yüzünde ise Fenerbahçe taraftarı var. Şampiyonluğa kilitlendiler, Cumhuriyetin 100. yılını kupayla taçlandırmak istiyorlar ve bu aşamada takımın kötü zamanlarda taraftara ihtiyacı var. Jesus'un başında olduğu takımın daha az yıpratılacağı düşünülüyor- ki haklılar. Çünkü Fenerbahçe 4 sezondur özellikle sosyal medyada kendi taraftarı tarafından linç ediliyor. Eğer bir başkan 'Jesus ya da Kartal' diyorsa pazartesiye kadar taraftarın sesini dinleyecektir.



ÖMER ÜRÜNDÜL: KİM AÇIKLANIRSA AÇIKLANSIN TARAFTAR DESTEK OLMALI

Başkan Ali Koç, teknik adam konusunda zihinsel olarak son derece sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Bir tarafta görevi sona eren İsmail Kartal'ın büyük başarısı sonucu taraftar ve medyadan aldığı destek var. Diğer tarafta artık bu sezon şampiyonluk dışında başka bir sonuç düşünülmüyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında Ali Koç'un karar alması gerçekten zor. Ben de onun yerinde olsam bu zorluğu yaşardım. İsmail Kartal'la devam edip, gelecek sezon işler terse giderse yine ağır eleştiriler alacağını biliyor. Bu konuda hak vermek lazım. Kartal da ilk geldiği dönem kadro istikrarını sağlayana kadar sıkıntılı günler yaşadı. Türkiye Kupası'nda 10 kişi kalan Kayserispor'a elendiğini unutmayalım. Ama sonrasında takımı tanıdıkça, birlikte çalıştıkça başarılı oldu. Tekrar ediyorum, bu zorlu kararda Başkan Ali Koç hangi ismi açıklarsa açıklasın taraftarların destek olması, en ufak hatada eleştiriye başlamaması lazım.



ALEXANDER SÖRLOTH GELİYOR



Bu arada Ali Koç, Luis Suarez ile Alexander Sörloth'tan hangisini tercih edeceği sorusuna, "Açlığı ve yaşından dolayı Sörloth'u seçerim. Almanya'da istenilen gibi olmamış. Leipzig ile konuştuk. 12-16 milyon Euro bonservisi var. Artık kiralık gitmek istemez diye düşünüyorum" yanıtını vermişti.



Ceyhun Samet Yüksel'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde menajeri İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun, F.Bahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Sörloth'a 2+1 yıllık sözleşme öneren sarı-lacivertli takım, oyuncuyu da yıllık 2.5 milyon Euro teklif etti. F.Bahçe yönetimi, bonservisi 12 milyon Euro olan Norveçli futbolcu için Leipzig ile masaya oturacak. Kanarya, 6 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, rakama bonuslar da eklenecek.



SUAREZ KAPIYI AÇIK BIRAKTI



Öte yandan Atletico Madrid ile sözleşmesi biten dünya yıldızı futbolcu Luis Suarez'in ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyor. 35 yaşındaki forvet de geleceğiyle ilgili dün İspanyol basınına şu açıklamayı yaptı:



"Birçok seçenek ve teklif var. Çin, Katar, Arabistan... Bu ülkelerden yüksek bir teklif alsam kabul edeceğimi söyleyen insanlara gülüyorum, kafamda bu ülkeler yok. Kazanacağım parayı düşünmüyorum. En çok teklif aldığım yer Avrupa. Ayrıca Güney Amerika, Brezilya, Meksika ve Arjantin'den de teklif var... Aklımdaki rekabet seviyesi Avrupa'daki seviyeye uygun. Benim için önemli olan projenin ne kadar rekabetçi olduğudur. Dünya Kupası'na hazır olmak için doğru olan kararı vereceğim."